I Ravens dell’Nfl non sanno nuotare, ora li allenera’ il tifoso Michael Phelps

Tutto è nato per gioco sui social. Un giocatore su tre di Baltimora non sa nuotare. Sono grandi, grossi ma in acqua affogherebbero. Phelps ha accettato

Un video virale ha innescato una collaborazione straordinaria: Michael Phelps, il nuotatore più decorato di tutti i tempi, sta per scendere in acqua per insegnare a nuotare ai giocatori dei Baltimore Ravens. Questa iniziativa unica unisce il mondo del nuoto a quello del football americano, creando un’occasione imperdibile per atleti e tifosi.

Michael Phelps e i Ravens, il legame con Baltimora

Come riportato da Newsweek, Michael Phelps è un vero e proprio figlio di Baltimora, profondamente radicato nella sua città natale e un acceso tifoso dei Baltimore Ravens. Non è raro vederlo a bordo campo, a sostenere la squadra o a consegnare il pallone agli arbitri. Gran parte della sua illustre carriera di nuotatore si è svolta allenandosi al North Baltimore Aquatic Club, rafforzando ulteriormente il suo legame con la comunità locale.

Tutto ha avuto inizio con un divertente ma significativo video pubblicato sui social media dal cornerback dei Ravens, Marlon Humphrey. Insieme ai compagni di squadra Ronnie Stanley, Kyle Hamilton e Charlie Kolar, Humphrey ha rivelato un dato sorprendente: uno su tre giocatori dei Ravens non sa nuotare.

“Hey Michael. Abbiamo un problema, non sappiamo nuotare”

Il video, girato nella nuova e moderna struttura acquatica del centro di allenamento dei Ravens, ha visto i giocatori rivolgersi direttamente a Phelps con un appello scherzoso ma serio: “Ehi, signor Phelps, abbiamo un problema. Sapeva che un Ravens su tre non sa nuotare? Abbiamo una soluzione per lei, signore. Venga al campo di allenamento dei Ravens, in questa splendida struttura acquatica, e ci insegni a nuotare.”

La risposta di Michael Phelps non si è fatta attendere: “Vi ho beccati!!! Facciamolo!!” Un’accettazione entusiasta che ha rapidamente infiammato i social media, rendendo ufficiale questa insolita ma attesissima collaborazione.

Benefici del nuoto per gli atleti del Football americano

Al di là del divertimento e dell’ispirazione che la presenza di Michael Phelps porterà, le lezioni di nuoto offriranno ai giocatori dei Ravens benefici significativi. Il nuoto è un eccellente allenamento cardiovascolare che coinvolge tutti i principali gruppi muscolari, dalle gambe alle braccia, migliorando la resistenza e la forza senza l’impatto sulle articolazioni tipico di altri sport.

Mentre i Ravens puntano a tornare ai playoff per la quarta stagione consecutiva e a superare ostacoli come i Kansas City Chiefs e i Buffalo Bills per raggiungere il Super Bowl, l’aggiunta di Michael Phelps al loro regime di allenamento, seppur in modo non convenzionale, potrebbe rivelarsi una spinta motivazionale e fisica inestimabile. Che le lezioni di nuoto li aiutino a vincere il Super Bowl, però, resta da vedere, anche se ad allenarli è una leggenda come Michael Phelps.

La Leggenda di Michael Phelps

Lo statunitense, con 28 medaglie olimpiche di cui ben 23 d’oro, è universalmente riconosciuto come il più grande nuotatore della storia. La sua carriera, culminata con le Olimpiadi di Sydney, Atene, Pechino, Londra e Rio de Janeiro nel 2016, lo ha visto dominare le piscine di tutto il mondo, stabilendo record su record.