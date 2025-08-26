Hojlund, il Napoli gli garantisce cinque milioni netti a stagione (Gazzetta)

Hojlund-Napoli, ci siamo. È quasi fatta per il passaggio del danese dello United al Napoli (prestito con obbligo condizionato) ma ora bisogna mettere nero su bianco l’accordo col calciatore.

Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Il lavoro non è ancora finito, perché ora si entra nella parte tecnicamente più complessa della trattativa, con l’intesa totale da trovare tra Napoli e l’attaccante. Si dovrà discutere anche dei diritti d’immagine prima del sì definitivo, ma l’affare viaggia spedito e adesso sia il club di De Laurentiis sia l’entourage del giocatore hanno fretta di concludere l’operazione. Il Napoli è pronto a garantire a Hojlund un contratto da un anno (appunto il prestito) più altri cinque, a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Alzando così di parecchio l’ingaggio che il danese percepiva a Manchester, proprio per non correre altri rischi.

Hojlund fu acquistato due anni fa per 70 milioni e con i Red Devils ha collezionato 95 presenze, con appena 26 reti.

Hojlund, operazione da 45 milioni. Napoli pronto al prestito con obbligo legato ai bonus (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio scrive che la trattativa è in dirittura d’arrivo.

Ecco cosa scrive sul suo sito:

Come raccontato nelle scorse ore, il Napoli è al lavoro per cercare di portare Rasmus Højlund in maglia azzurra.Proprio in questi istanti è stata raggiunta l’intesa di massima con il calciatore ex Atalanta, e ci sono stati passi avanti anche nella trattativa con il Manchester United sulla base di un prestito con opzione.

Il Napoli, però, è intenzionato a chiudere l’operazione eventualmente anche con altre formule. La trattativa infatti potrebbe anche chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo legato ad alcune condizioni (gol, presenze e qualificazione in Champions del club). La cifra trattativa si aggira sui 45 milioni euro.

Attualmente il Napoli ha come priorità in questi ultimi giorni di mercato di chiudere per un attaccante, per poi concentrarsi e lavorare al centrocampo dove restano sempre vivi i nomi di Brescianini ed Elmas.