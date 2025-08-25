Non sostituire Lukaku sarebbe un harakiri. Mai dire mai, dopo i gravissimi errori con la mancata sostituzione di Kvaratskhelia. Sul danese ci sono anche Milan e Lipsia

Hojlund, il Napoli deve evitare la beffa. Conte ha parlato chiaro col Napoli e De Laurentiis (Repubblica)

La trattativa tra Hojlund e il Napoli. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Conte ha urgente bisogno di un bomber da utilizzare come titolare e l’ha individuato nel danese Rasmus Hojlund, ex Atalanta e in uscita dal Manchester United. È lui il prescelto in attesa del ritorno di Big Rom: decisivo nella scorsa stagione per la conquista dello scudetto e leader silenzioso – grazie alla sua esperienza internazionale – all’interno dello spogliatoio. Perderlo è stato un handicap gravissimo, non sostituirlo bene sarebbe un harakiri.

Mai dire mai, dopo i gravissimi errori commessi sul mercato di gennaio con la mancata sostituzione di Kvaratskhelia. Ma Conte ha parlato chiaro con De Laurentiis e questa volta non si aspetta brutte sorprese dal Napoli. I due hanno trascorso ieri insieme una giornata di parziale relax a Ischia, a bordo della barca del presidente. È stata l’occasione per fare il punto sulle trattative in corso e il nome di Hojlund è stato quello più sponsorizzato dal tecnico azzurro, alla vigilia delle 48 ore della verità per l’acquisto del bomber danese. Su di lui ci sono pure Lipsia e Milan e non c’è dunque più tempo da perdere, per evitare di essere beffati dalla concorrenza. Il giocatore ha messo un promettente “ like” al post dopo il gol di McTominay, suo ex compagno a Manchester. Amicizia e affetti possono avere un peso decisivo e lo stesso vale per Elmas, che spinge per tornare. L’organico è corto pure a centrocampo.

Pedullà: il Napoli vuole chiudere per Elmas e Hojlund

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il Napoli vuole andare fino in fondo per chiudere almeno due operazioni entro la fine del mercato: Eljif Elmas e Rasmus Hojlund sono i nomi principali nel mirino del club azzurro. Il centrocampista macedone, seguito da settimane da diverse squadre, sarebbe in attesa della chiamata decisiva, mentre per l’attaccante danese il club continua a trattare con il Manchester United.

Pedullà scrive sul suo sito: «Il Napoli vuole chiudere almeno un paio di colpi fino alla conclusione del mercato. E il piano è quello che vi abbiamo svelato: Elmas più Hojlund. Il centrocampista offensivo macedone è stato accostato a tante, troppe, squadre nelle ultime settimane, lui aspetta con fiducia il Napoli. Su Hojlund il club azzurro ha lavorato no stop anche nelle ultime ore, a costo di tramutare il prestito con diritto in un obbligo di riscatto, in ogni caso cercherà di strappare le condizioni più favorevoli con il Manchester United. Come già abbondantemente raccontato, il Napoli ha preso tempo per Juanlu Sanchez e non sta valutando con attenzione – almeno in queste ore – un altro centrocampista potendo Elmas coprire più ruoli».