Ha ragione Conte: il Napoli ha arricchito la rosa ma la squadra non si è rinforzata (Carratelli)

Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive del nuovo Napoli:

Il Napoli è in ricostruzione. Conte l’ha inquadrato realisticamente: la “rosa” si è arricchita con acquisti mirati e i doppioni necessari in ogni ruolo (ci sarà la Champions), ma la squadra non si è rinforzata. Nessun club italiano, Napoli compreso pur con una gestione economica positiva, può prendere un top-player il cui costo va dai 70 milioni in su. In ogni caso, i calciatori di maggior valore preferiscono la Premier. E s’è inaridito il serbatoio sudamericano che tanti grandi giocatori ha sempre fornito all’Italia.

Conte sta lavorando al maggiore equilibrio della squadra.

Stando così le cose, gratificato dalla continuità della guida tecnica, con la doppia garanzia di Conte, e apprezzato il calciomercato azzurro, il Napoli viene considerato il favorito numero uno per lo scudetto, davanti all’Inter. Si profila lo stesso duello dell’anno scorso però col Napoli più “ricco” di giocatori. Conte sta lavorando al maggiore equilibrio della squadra.

Le settimane saranno piene di impegni, campionato e Coppe. A Conte mancherà il tempo pieno per allenare a suo modo, una difficoltà che il tecnico ha messo in conto e saprà come affrontarla. Il “vero” Napoli avrà bisogno di tempo per esprimersi. Intanto, Conte sa come cavarsela con l’urgenza dei punti in palio. Napoli ben coperto e la fantasia farà il resto.

