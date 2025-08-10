Grealish ha aperto al trasferimento all’Everton in prestito (Romano)

Jack Grealish è stato messo fuori rosa dal Manchester City e ora è alla ricerca di un club con cui giocare nella prossima stagione. Il Napoli si era mostrato inizialmente interessato all’esterno sinistro inglese, ma deve affrontare la concorrenza dell’Everton.

Grealish ha aperto al trasferimento all’Everton in prestito

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

L’Everton continua ad avanzare nelle trattative per Jack Grealish, obiettivo principale del club. Il giocatore ha aperto al trasferimento e le trattative sono in corso. Everton e Manchester City discutono i termini dell’accordo di prestito.

🚨🔵 Everton keep advancing in talks for Jack Grealish as priority target. The player has opened doors to the move and negotiations are underway. Everton and Man City, discussing terms of loan deal as @_pauljoyce reports. pic.twitter.com/hrqUh9LoCl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Lo scorso anno solamente due gol con la maglia del City per lui.

Parafrasando la storia di un figlio adottivo di Manchester più famoso di lui: “Allora Jack, dov’è che è andato tutto storto?” George Best stava intrattenendo una Miss Mondo discinta in un letto d’albergo coperto dalle sue vincite al casinò quando un fattorino curioso gli pose quella famosa domanda. Jack Grealish non è Best, ovviamente, ma le sue tribolazioni quest’estate sono l’ultimo capitolo di una carriera che è andata un po’ fuori dai binari. Ha trascorso l’estate a Ibiza mentre 27 dei suoi compagni di squadra del City erano negli Stati Uniti a giocare il Mondiale per club. La pazienza di Pep Guardiola sembra essere finita. Il modo di giocare del City sta cambiando. Grealish, che ha sacrificato il suo stile per la sostanza, sembra un uomo del passato. A luglio si è allenato da solo al City e, negli ultimi giorni, con un personal trainer. A 29 anni, è fuori dal giro. “Allora Jack, dov’è andato tutto storto?” L’analogia con George Best, leggenda del Manchester United, è forte. Se Best era noto per i suoi eccessi fuori dal campo tanto quanto per il suo genio sul campo, Grealish sembra aver intrapreso un percorso simile.