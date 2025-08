Gli allenamenti versione marines di Conte e Chivu (CorSera)

Napoli e Inter sono state lo scorso anno le potenze della Serie A e oggi, rispettivamente con Antonio Conte e Cristian Chivu, svolgono sedute di allenamento in ritiro simili per i metodi di lavoro duri e massacranti.

Scrive Il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Che tipo di allenatore sei? «Un dittatore democratico». Risponde così Cristian Chivu, col sorriso accennato e l’occhio furbo. Ha ereditato l’Inter da Simone Inzaghi e almeno tatticamente non l’ha rivoltata come un calzino. Gli si attribuisce il merito (e l’intelligenza) di una rivoluzione soft, ma la preparazione cominciata dieci giorni fa di morbido ha ben poco. Il romeno è uno tosto: personalità, consapevolezza e quella ruvidezza mascherata, esattamente come era da difensore. Prima di lui, Antonio Conte, che con il metodo di lavoro — massacrante — si è guadagnato crediti (e titoli) in Italia e in Inghilterra. Sudore e fatica, ripetute e blocchi: punti fermi di una preparazione che oggi avvicina ancor più Napoli e Inter. Se l’effetto allenamento versione marines sarà già visibile tra 20 giorni ci saranno i presupposti per la sfida delle sfide: chi delle due avrà il primo calo?

Stando ai risultati delle quattro amichevoli già sostenute dal Napoli i carichi di lavoro si fanno sentire nelle gambe. Conta poco. Antonio in ritiro in Abruzzo sta istruendo i nuovi arrivati, e a tenerlo vigile non è soltanto la resistenza ai suoi metodi e lo smaltimento dei carichi, piuttosto l’inserimento dei nuovi nei meccanismi e nella sintonia con un gruppo che dell’intesa ha fatto lo scorso anno un punto di forza. Le aspettative sui campioni d’Italia sono alte, i rinforzi, al netto di De Bruyne, sono giocatori ancora da formare, quasi plasmare al metodo Conte. Il Napoli è un cantiere, dove per ora l’unica cosa certa e visibile sono i «lavori forzati». Chivu è ripartito da zero con una squadra non abituata a doppie sedute quotidiane, ciascuna di un’ora e mezza precedute da una seduta in palestra, per ridurre il rischio infortuni.