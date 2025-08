Euro 2032, al Maradona non basterà neanche una seria ristrutturazione (quindi ha ragione De Laurentiis)

Secondo la testata: «sullo sfondo c’è uno spauracchio non di poco conto: visto che non è possibile una ipotesi in cui l’Italia partecipi con meno dei cinque stadi previsti, sul tavolo rimane anche l’opzione per cui il torneo venga disputato interamente in Turchia. Una ipotesi che tutte le parti in causa ovviamente vogliono evitare, perché potrebbe rappresentare quasi una pietra tombale sulla credibilità del calcio italiano».

Il Maradona:

Infine Calcio e Finanza riporta la situazione nello specifico per ogni stadio. Sul caso del Maradona scrive: «Il progetto del sindaco Manfredi sulla possibile ristrutturazione, nonostante quanto emerso, non ha accolto grande favore sulla strada per Euro 2032: anzi, la preferenza sembra pendere per l’idea di Aurelio De Laurentiis di uno stadio nuovo nell’area ex Caramanico a Poggioreale. D’altronde, si tratta di un progetto importante anche in termini di rigenerazione urbana di un’area dismessa. Al contrario, la ristrutturazione che il sindaco sostiene non risolverebbe tutti i nodi legati all’attuale situazione del Maradona: motivo per cui, senza il piano per il nuovo stadio, Napoli verrebbe automaticamente esclusa dalla corsa per ospitare gli Europei».