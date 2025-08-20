Errani-Vavassori contro il doppio misto da ricconi agli Us Open, però sono in semifinale (e quindi guadagnano di più)

Avevano criticato la formula vip, simil-esibizione. Fatto sta che hanno battuto Fritz/Rybakina e Muchova/Rublev. Non male, sia in campo che in banca

Sara Errani ed Andrea Vavassori sono campioni in carica, sono la coppia da battere e sono in semifinale nel torneo che amano, il doppio misto agli Us Open di tennis, ma il cui calendario, e soprattutto la scelta senz consultare nessuno, avevano fortemente criticato. E accaduto che il torneo newyorkese ha rivoluzionato il format del doppio misto per renderlo più spettacolare ma la cosa non piace molto ai tennisti.

Eurosport ricorda i cambiamenti:

Il nuovo format del doppio misto di tennis a New York

A differenza di quanto succede in tutti gli altri Slam, da quest’anno il doppio misto a Flushing Meadows è stato anticipato e si svolge interamente nella settimana antecedente al torneo: le date sono quelle del 19 e 20 agosto, in contemporanea con i match di qualificazione. Tutti i match, ad eccezione della finale, si giocani con set a 4 game e con il super tie-break nel caso si arrivi al terzo set, e per velocizzare il tutto non ci saranno neanche i vantaggi. Tutti i match si svolgono sui campi principali dell’Arthur Ashe e del Louis Armstrong, con un milione di dollari come prize money. Il format estremamente leggero è stato pensato per consentire lo svolgimento del torneo sulle due giornate, con la coppia vincitrice che giocherà così due match ogni giorno.

Errani-Vavassori sul campo e fuori

Sara Errani e Andrea Vavassori prima hanno battuto Taylor Fritz/Elena Rybakina 4-2, 4-2 e successivamente Karolina Muchova/Andrey Rublev 4-1, 5-4(7-5) strappando il ticket per la semifinale. Un trionfo figlio della rimonta spettacolare nel tie-break del secondo set, dove gli azzurri erano sotto 4-1. In semifinale aspettano la vincente di queste quattro coppie: Collins/Harrison, Bencic/Zverev, Anisimova/Rune, Townsend/Shelton. Eliminato invece Lorenzo Musetti in coppia con Caty McNally: vincono Swiatek/Ruud.

La denuncia

Proprio Sara Errani e Andrea Vavassori criticarono aspramente la formula del torneo su Instagram prima dell’inizio dello stesso: «Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto la notizia che il torneo di doppio misto US Open sarà completamente capovolto, cancellato, sostituito con una pseudo esibizione incentrata solo sull’intrattenimento e lo spettacolo. Si giocherà durante il torneo di qualificazione e potranno partecipare solo 8 coppie di giocatori con la classifica di singolo più alta e 8 coppie di giocatori invitate dal torneo con una wild card. Una decisione presa senza consultare nessuno, che non possiamo fare altro che accettare.

Noi la vediamo come una profonda ingiustizia, che manca di rispetto a un’intera categoria di giocatori. Mettere i soldi sopra il tennis non è mai una buona idea. Al momento non sappiamo se avremo la possibilità di difendere il nostro titolo, ma speriamo che questo rimanga un caso isolato e questo tipo di politica non venga ripensato in futuro. Sentivamo fortemente il bisogno di condividere i nostri pensieri, Sara & Andrea».