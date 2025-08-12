Dopo il post social di Elena Di Liddo, la pizzeria si scusa: “Fatta pagare per sbaglio la rimozione dei pomodori”

“Da Napoli in su se prendi un caffè al bar e ti fanno pagare il bicchiere d’acqua, il meridionale rimane un attimo scosso da un gesto che per noi è quasi scontato (e stiamo parlando di acqua). Ma sedermi in pizzeria (a Bisceglie) e pagare 1,50 euro per una cosa che non ho neanche mangiato (in questo caso dei pomodorini tolti dalla pizza) è veramente triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?”.

Molti utenti, commentando e condividendo il suo post, avevano polemizzato online sulla scelta di far pagare la rimozione di uno degli ingredienti. La risposta della pizzeria Mammamé, però, non si è fatta attendere: i proprietari hanno chiesto scusa dicendo che si è trattato di un errore materiale di cassa.