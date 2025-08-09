Donnarumma piazza su Instagram la torta “Numero 1” e in Francia si scatenano con le interpretazioni

L’interpretazione dei messaggi social dei calciatori è una materia sempre più affascinante. O grottesca, se preferite. Ogni qual volta un calciatore si ritrova al centro di una discussione di qualsiasi tipo (di mercato, tecnico-tattica, disciplinare), ogni sua azione sui social viene decrittata ai raggi x. Fior di esperti (del nulla) si confrontano sui dettagli e le sfumature di fotografie che – diciamo – sono lontane dall’essere assimilate allo stile di Berengo Gardin. È accaduto anche oggi per Donnarumma che sul proprio Instagram ha piazzato una foto con moglie e figlio, un dolce (presumibilmente una delizia al limone) e la scritta “Numero uno”.

Apriti cielo, in Francia (e non solo) i rabdomanti del web si sono scatenati. Che cosa avrà mai voluto dire il filosofo Donnarumma? È una risposta al Psg che di fatto lo ha messo alla porta perché ha speso ben 55 milioni di euro per Chevalier? Avrà voluto ricordare a tutti che il numero uno è lui? Oppure semplicemente ha pubblicato la foto e amen? Ah saperlo…

L’Equipe – non L’Eco di Roccabascerana – scrive un articoletto dal titolo: “L’incredibile post su Instagram di Gianluigi Donnarumma mentre Lucas Chevalier arriva al Psg in concorrenza con lui”.

Qui trovate il post.