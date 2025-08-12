L'oro nei 200 metri al CorSport: «Vengo da una stagione complicata, ma a Tampere ho vissuto un bel lieto fine. Ero combattuto tra basket, tennis e atletica, ma quest'ultima mi ha catturato».

Diego Nappi ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri agli Europei Under 20 con un tempo di 20″77, dopo aver battuto il primato Under 18 indoor di Tortu. La sua intervista al Corriere dello Sport.

Diego Nappi: «Sono passato dal calcio all’atletica dopo il Covid, Tortu mi ha dato consigli importanti»

Nappi, lei come li ha vissuti questi Europei?

«Nel complesso sono andati bene. Peccato la staffetta: ci tenevo a vincerla questa 4×100 sia per me che per i compagni».

Con l’oro al collo li ha ringraziati tutti…

«Ho sentito un tifo incredibile. Già scendendo le scale per avvicinarmi ai blocchi, i miei compagni sugli spalti sono stati insostituibili. È una bella botta di fiducia pensare che c’è tanta gente che crede in te».

Una dedica speciale soprattutto a Elisa Valensin, oro nella 4×100…

«Un pensiero non solo perché stiamo insieme. Mi ha aiutato tantissimo in un momento difficile. Ho subito uno stiramento a un mese dagli Italiani. Senza di lei non so proprio come avrei fatto».

E se le diciamo Filippo Tortu?

«Mi ha dato un grande sostegno. Dopo il 20″79 di Molfetta mi ha contattato per congratularsi ed è nata l’amicizia. E poi mi ha dato consigli importanti, ma sono un segreto».

Dal calcio all’atletica, invece, com’è stato il passaggio?

«Con lo scoppio del Covid è diventato tutto difficile. Non volevo lasciare lo sport e mi sono trovato indeciso tra basket, tennis e atletica, che mi ha catturato: ho trovato un bell’ambiente, un bel gruppo e la fiducia del mio allenatore Marco Trapasso».

E poi l’approdo alle Fiamme Oro. Sui 100 come va?

«Male. Un 100 ho corso e mi sono stirato. Magari ci riprovo l’anno prossimo. Vengo da una stagione piuttosto complicata, ma a Tampere ho vissuto davvero un bel lieto fine».