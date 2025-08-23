In conferenza: «Ha avuto fortuna sulla punizione, ma si è sbloccato e ha giocato con qualità. Ha aggiunto spessore e personalità ad un gruppo che lo scorso anno ha fatto benissimo»

Di Lorenzo: «De Bruyne si è calato con umiltà nell’ambiente Napoli, farà un grande campionato»

Di Lorenzo in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli.

«Non era semplice ricominciare così? I festeggiamenti sono finiti, oggi abbiamo avuto l’approccio giusto e non era facile contro una squadra vogliosa dopo il ritorno in Serie A, c’erano tante difficoltà, le abbiamo gestite nel modo giusto. Siamo felici della vittoria e di quel che abbiamo espresso in campo, conoscevamo i movimenti e i nuovi si sono inseriti bene”

Dove potete arrivare?

«Sarà il campo a dirlo, dovremo essere bravi a dare il massimo e ogni partita la giochiamo per vincere. La prima partita nasconde sempre insidie, abbiamo gestito il pallone quando dovevamo, è un segno di maturità e crescita»

Come può aiutarvi De Bruyne?

«Ha aggiunto qualità, spessore, personalità ad un gruppo che lo scorso anno ha fatto benissimo e non sto io a raccontare che campione è. Sicuramente migliora chi è al suo fianco, si è calato con umiltà nell’ambiente Napoli e siamo contenti. Ha avuto fortuna sulla punizione, ma si è sbloccato e ha giocato con qualità. Farà un grande campionato come tutti ci aspettiamo».

Questo è il Napoli più forte in cui hai giocato?

«Lo dirà il campo, è più una cosa giornalistica. Alla base c’è un anno di lavoro col mister, dare continuità è stato importante ed abbiamo aggiunto giocatori bravi e vogliosi di giocare con il Napoli. Ci sono i presupposti per una grande stagione, poi vediamo se sarà il Napoli ad essere migliore o meno».