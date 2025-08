Dentro Ceccon comincia a ronzare l’idea che qualcosa non sia andato a Singapore (Repubblica)

Thomas Ceccon nel bene e nel male. Male poi. Ceccon oggi disputerà un’altra finale ma è la finale che nessuno aspettava. I cento farfalla.

Scrive Repubblica, con Alessandra Retico:

Persa l’occasione dei 200 dorso per andamento lento in batteria («Errare è umano, perseverare è diabolico»), Thomas Ceccon sale sul treno dei 100 farfalla, gara di riserva, un piano B.

Ed è andato forte. Quinto tempo. Oggi la finale. Ha stabilito anche il record italiano.

Anche dentro Thomas comincia a ronzare l’idea che qualcosa non sia andato a Singapore (nonostante l’argento nella staffetta veloce, l’argento nei 100 dorso e appunto il bronzo nei 50 delfino), tanto che ha rinunciato ai 50 dorso di oggi. L’eclettico del nuoto in modalità risparmio energetico. Soprattutto, in prospettiva, la ricerca di un equilibrio e forse di un ridimensionamento dei turni gara. L’eliminazione in batteria dei 200 dorso non va giù a Thomas.

Poi le sue parole:

«Ho tutto perfettamente in testa, lo faccio da sempre, non è complicato e so benissimo cosa faccio, se mi chiedono un tempo, sarà quello. Il fatto è che cerco di risparmiare il più possibile per passare i turni, ne faccio davvero troppi. La mia fatica nell’affrontare tante gare non è fisica, sono in forma, ma mentale: i primi due giorni, tra 50, staffetta e 100, mi hanno distrutto. Poi se una gara non va come vuoi, come i 50 farfalla, mentalmente sei un po’ scombussolato. Sono cose di cui sto parlando con il mio allenatore, Alberto Burlina. Vedremo in un prossimo programma gare cosa fare e a cosa rinunciare. Proprio ai 200 dorso? Io sono nato per il 200 dorso, devo solo capire come farli. In realtà adesso non penso proprio a niente, voglio solo finire e tornare a casa. Anzi non vado a casa, ma in vacanza in Vietnam».