De Bruyne contro il City, Conte contro il Chelsea, Luis Enrique torna a Barcellona: è la Champions degli ex

Quella di quest’anno sarà una Champions League dove si affronteranno diversi “ex”. Alexander-Arnold ritornerà a casa, a Liverpool, con il Real Madrid; De Bruyne ritroverà il City nello stadio in cui ha giocato per dieci anni. Ma non solo, anche per gli allenatori sarà un ritorno al loro passato. Come Conte che si ritroverà di fronte il Chelsea con cui ha vinto la Premier League, o Luis Enrique che tornerà in Spagna per affrontare il suo ex Barcellona. Mancava solamente Victor Osimhen con il suo Galatasaray contro il Napoli.

Non mancano le “repliche”: come il match che ci sarà tra Psg e Bayern Monaco, che fu un quarto di finale di Champions nel 2021. O gli Spurs che torneranno ad affrontare il Psg dopo la finale di Supercoppa europea di quest’anno.

Aggiungiamo anche il Barcellona contro il Psg, il passato e presente dell’allenatore spagnolo Luis Enrique, che con i blaugrana fece il triplete nel 2015.

Il Napoli affronterà in casa Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag.

E in trasferta Manchester City, Benfica, Psv, Copenaghen.

Sia De Bruyne sia Noah Lang incontreranno le loro ex squadre: Manchester City e Psv.

Ma il Napoli non ha beccato né il Psg di Kvaratskhelia né, soprattutto, il Galatasaray di Osimhen che in quarta fascia era particolarmente temibile soprattutto in trasferta.