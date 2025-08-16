Chiesa, per il Liverpool non è sul mercato, perciò il Napoli ha virato su Elmas (Gazzetta)

Federico Chiesa ha ritrovato il gol ad Anfield e l’applauso del pubblico del Liverpool. Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport, il club lo considera fuori dal mercato, nonostante le recenti attenzioni di Inter e Napoli e le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia. L’attaccante, a fine gara, ha ribadito la sua volontà di restare sereno: «Ho avuto difficoltà all’inizio, ma ora sono felice qui. Del resto sono in uno dei club più forti al mondo».

Chiesa serve al Liverpool:

Carlo Laudisa scrive: «La società inglese non ha mai considerato Chiesa sul mercato. (…) negli scorsi giorni il giocatore ha avuto un colloquio diretto con il suo allenatore, così come l’agente Ramadani si è confrontato con la dirigenza del Liverpool. Le risposte sono state univoche: Federico serve al club, visto che le ultime mosse di mercato hanno ridotto il numero degli esterni in rosa. Certo, a 15 giorni dalla chiusura delle liste è presto per emettere sentenze definitive».

Isak obiettivo dei Reds:

La Gazzetta prosegue: «Nel frattempo il Liverpool sta ingaggiando un duello costosissimo con il Newcastle per acquisire il centravanti svedese Isak. È la partita centrale di queste ultime settimane, rischia di essere la più costosa dell’estate in Europa. I proprietari sauditi del Newcastle, infatti, hanno già respinto una proposta da 125 milioni di euro per il nuovo centravanti. Ovviamente Chiesa ha altre caratteristiche, ma non è da escludere che nel finale il Liverpool prenda in considerazione un’offerta per lui. Ora come ora, comunque, il semaforo è rosso. In particolare il Napoli dopo aver perso Ndoye, passato al Nottingham Forest, sta guardando alla Premier per prendere un’ala capace di fare la differenza lì a sinistra. E Chiesa starebbe bene a Conte. Così come il giocatore tornerebbe volentieri in Italia per ritagliarsi un posto da protagonista e giocarsi la possibilità di tornare titolare anche in maglia azzurra. Tuttavia le difficoltà emerse nel dialogo con il Liverpool hanno indotto Manna a virare su Elmas».