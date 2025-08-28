Champions, Inter in testa per incasso minimo: 50,9 milioni contro i 46 della Juve e i 43,6 del Napoli
Da Tuttosport. "Ogni squadra per la qualificazione riceve un fisso di 18 milioni, che poi si aggiunge ad una cifra per il "value" che corrisponde al ranking storico. Anche l'Atalanta (45,2 milioni) avrà più del Napoli"
Gli incassi per la qualificazione alla Champions League 2025/26 sono molto alti, ma ancor di più lo sarebbero in caso di qualificazioni e vittorie più avanti. Ogni vittoria in questo nuovo format varrà 2 milioni di euro, 700 mila euro ogni pareggio. Chi si classifica tra le prime 8 avrà altri ulteriori 2 milioni di euro, e arrivare ai Quarti significa accumularne altri 24 circa. L’Inter in Italia ha il guadagno minimo più elevato, seguono Juventus e Napoli.
La Juve prenderà il doppio del Napoli per la qualificazione Champions (Tuttosport)
Scrive così Tuttosport a firma Amato:
“Per l’edizione 2025/2026 della Champions League, l’Uefa ha stanziato un totale di 2,437 miliardi di euro, da distribuire come premi alle 36 squadre che si presentano ai blocchi di partenza. A sua volta, il montepremi è suddiviso in: 670 milioni (27,5%) per le quote di partenza; 914 milioni (37,5%) per bonus risultati e passaggio dei turni; 853 milioni (35%) per il pilastro “value” che comprende ranking storico e market pool. Tutte le squadre partecipanti – per l’Italia, Juventus, Inter, Napoli e Atalanta -, riceveranno un premio di 18,62 milioni.
Per quanto riguarda il pilastro “value”, che accorpa il valore del mercato dei diritti tv e il ranking storico la Juventus dovrebbe aggiungere altri 27,56 milioni. Qualche milione in più per l’Inter che si attesta sui 32 abbondanti; 24,6 per il Napoli e 26,33 per l’Atalanta. A questi, vanno aggiunti i premi legati ai risultati: ogni vittoria vale 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio vale 700mila euro. Per quanto riguarda la classifica finale della prima fase, il budget è suddiviso in 666 quote dal valore di 275mila euro.
L’ultima in classifica porta a casa una quota, risalendo la graduatoria si aggiunge una quota in più ad ogni posizione. Inoltre, le squadre dalla prima all’ottava posizione riceveranno altri 2 milioni, 1 per chi si classifica dalla nona alla sedicesima. Per finire, i premi legati ai passaggi dei turni: 1 milione per la qualificazione agli spareggi, 11 per gli ottavi, 12,5 per i quarti, 15 per le semifinali, 18,5 per la finale e 6,5 per chi vince. Insomma, in definitiva, sono tanti i soldi in ballo e si capisce quale sia il peso della competizione per i bilanci delle società. Per tirare le fi la, il guadagno minimo atteso dalla Juventus per la partecipazione in Champions League è di circa 46 milioni. […] Per quanto riguarda le altre: per l’Inter il compenso minimo è di 50,9; 43,5 per il Napoli e 45,2 per l’Atalanta.