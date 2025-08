Bonamico: «Un giorno al Palasport arrivò Maradona e fu il putiferio, non si può spiegare cos’era Diego per Napoli»

Domenica 26 aprile ’87, subito dopo Napoli-Milan 2-1, un gol suo e uno di Carnevale, arriva al palazzo Diego e cambia la storia.

«La partita era iniziata da un bel pezzo. Punto a punto dall’inizio alla fine, tensione a mille. Ricordo che a un certo punto il gioco era fermo, ma si sentì un boato tremendo: era arrivato lui. Iniziò a fare tifo per noi e il palazzo gli andò dietro. Pandemonio. Al vecchio Mario Argento, con le gradinate senza seggiolini, ci saranno state novemila persone. Ci diedero una carica pazzesca».

Si racconta che una volta Maradona, in una serata di beneficenza calcio-basket, segnò da tre punti, ma calciando, col piede sinistro… «Ero in campo e ricordo, nella partitella di basket, un suo assist veramente fulminante. Non so se avesse mai giochicchiato prima, di certo aveva una comprensione del gioco istintiva, alla Teodosic: mi lasciò di stucco. Certo era basso, ma saltava parecchio: avesse giocato a basket, chissà. Nella partitella di calcio poi dribblò tutti e mi mise sui piedi una palla solo da metter dentro: piattone, gol. E grazie Diego».

Nella sua seconda stagione partenopea, siete entrambi capitani. Ed anche lei aveva il numero 10.

«Sì ma non bestemmiamo. Mi facevano anche il coro “Oh mamma, mamma, mamma” ma solo perché Bo-na-mi-co ha la stessa metrica. Una volta, sulla navetta per l’aeroporto, sale lui, circondato da uno sciame di fotografi e reporter. Io resto distante, tanto non mi fuma nessuno, ero un passeggero qualsiasi, solo più alto della media. All’improvviso lui mi vede e scatta verso di me: “Marco, ma non mi saluti?”… Sarà stato anche solo perché voleva levarsi di torno i paparazzi, ma per me è un onore, averlo conosciuto».