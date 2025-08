Bernardeschi si ferma subito col Bologna: stop di circa tre settimane per trauma distorsivo al ginocchio

Federico Bernardeschi ha firmato quest’estate con il Bologna un contratto biennale, dopo l’esperienza in Mls a Toronto.

L’ex Fiorentina e Juventus, alla prima amichevole giocata con i rossoblù contro la Vis Pesaro, è uscito dal campo dopo 55 minuti per un infortunio che sembrava essere abbastanza grave.

L’infortunio di Bernardeschi, stop di circa tre settimane

Oggi sono stati effettuati gli esami medici. Fortunatamente, non sono state rilevate lesioni, ma un trauma distorsivo al ginocchio, che lo terrà fuori dal campo per circa tre settimane. N0n è ancora chiaro se riuscirà ad esserci per la prima di campionato contro la Roma.

Nel comunicato del Bologna in merito all’infortunio si legge:

“Federico Bernardeschi ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane”.

«Prima di venire qui ho parlato con Italiano, persona diretta e onesta. La sua presenza è stata parte fondamentale se io oggi sono qui. Siamo ambiziosi, questo è certo. Il Fantacalcio? Una cosa che non capirò mai, prendiamo insulti. Anche dai membri della mia famiglia vengo insultato. In questa squadra ho trovato diversi valori, la mia voglia di rimettermi in gioco si sposa benissimo con l’umanità che si respira dentro lo spogliatoio. Mi sono inserito bene e non ho perso il ritmo. Orsolini? Già ci conoscevamo. Lui qui è un simbolo, ha fatto cose straordinarie. Ho bisogno di ritrovare quel fuoco dentro e qui sento che può succedere».