Becker dà un consiglio a Medvedev: «Fatti visitare»

Aiutate Daniil Medvedev. Lo dicono a L’Equipe Boris Becker e Patrick McEnroe (il fratellino). Il tennista russo è stato eliminato per il terzo anno consecutivo al primo turno battuto da Benjamin Bonzi (6-3, 7-5, 6-7 [5], 0-6, 6-4), che lo aveva già superato a Wimbledon. Ma, soprattutto, ha dato di matto. Oltre al fatto che ormai è in caduta libera: è numero 13 del mondo e adesso potrebbe scendere ulteriormente.

Cosa è successo a Medvedev

Il russo è andato in escandescenza scagliandosi contro l’arbitro che aveva concesso a Bonzi un nuovo primo servizio dopo che il francese, pur avendo un match point nel terzo set, era stato disturbato dall’improvvisa comparsa di un fotografo sul campo Louis Armstrong. Questa decisione ha scatenato l’ira del numero 13 del mondo, che ha aizzato il pubblico, impedendo al suo avversario di servire. Il tennista russo ha dichiarato che la sua rabbia non era rivolta al fotografo, ma alla decisione dell’arbitro di sedia. «Ogni volta che c’è rumore, non viene dato un primo servizio. Ma, in fondo, questo mi ha aiutato a rientrare in partita. È stato un momento divertente da vivere. Non era il fotografo che mi aveva innervosito, ma la decisione», ha spiegato.

We call this “public meltdown “ …

I think he needs professional help ?!? https://t.co/rFyTmegQqx — Boris Becker (@TheBorisBecker) August 25, 2025

I consigli di Becker e McEnroe a Medvedev

«Questo si chiama cedimento nervoso in pubblico», ha commentato Boris Becker su X, condividendo una foto del russo che, sconfitto in cinque set, sbatteva la racchetta a terra a fine partita. «Penso che abbia bisogno di un aiuto professionale», ha aggiunto il sei volte vincitore di tornei del Grande Slam. «Ha fatto la stessa cosa dopo la sconfitta a Washington, anche lì è crollato completamente», ha aggiunto l’allenatore americano Brad Gilbert. «Sono d’accordo, ha davvero bisogno di aiuto». Patrick McEnroe, ex giocatore e ora commentatore, ritiene che il russo – il cui rapporto con il pubblico newyorkese è stato altalenante nel corso degli anni – abbia bisogno di una pausa. «Medvedev ha bisogno di prendersi il resto dell’anno libero» ha suggerito.