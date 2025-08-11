Balotelli: «mi alleno con la boxe thailandese. Oggi se un ragazzino fa un tunnel, finisce in castigo»

Balotelli, 35 anni e nessuna voglia di smettere:«Cerco un club che mi dia fiducia». Dalla battaglia per vedere i figli al sogno di chiudere la carriera accanto a Enock, Super Mario si racconta senza filtri alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole di Balotelli:

Dove la vedremo in campo?

«Vorrei rispondere ma non riesco (e ride)».

Allora ha un sogno?

«Giocare nel Real Madrid…».

Intanto si allena. Forte?

«Sto bene. Mi sento pronto».

E si esercita con la muay thai.

«In Inghilterra avevo conosciuto un amico che pratica la boxe thailandese e a giugno sono stato lì in vacanza quasi un mese. Mi sono allenato con il campione del mondo Rodtang. Mi diverto e mi fa bene. È uno sport duro».

Come vede la nuova Serie A?

«Non seguo la tv, non mi aggiorno».

Polemico?

«Sono innamorato del calcio giocato. Però stanno cambiando troppe cose. In campo vedo tanti atleti alti 1,90 metri, ma nessuno salta più l’uomo. Anche perché adesso appena i ragazzini fanno un tunnel finiscono in castigo».

A lei non succedeva?

«Il giusto. Anche se mi è rimasto un sogno, quel periodo passato a Barcellona, poi Moratti offrì di più al Lumezzane e passai all’Inter».

Cosa ricorda di quell’esperienza?

«Bellissima, ero con i fratelli Dos Santos, con Thiago Alcantara, Bojan. Si giocava liberamente. Ci insegnavano solo la tecnica: stop e passaggio al volo, niente tattica. Era una gioia andare in campo, quella squadra non era legale, vincevamo 15-0».

Eppure all’Inter e al Milan non sono mancate le soddisfazioni.

«Certo. Ho avuto e dato tanto in entrambi i club».

Ma lei è interista o milanista?

«Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa».

Il suo Brescia è sprofondato in C

«In Serie A ero il capitano e quando mi tolsero la fascia fui chiaro: “Vi renderete conto di chi è il vostro presidente”. Meno male che ora Pasini sta raccogliendo tante energie attorno a sé dopo che si è toccato il fondo».

Cosa le manca nella sua carriera?

«Potevo metterci più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più».

Eppure ha segnato 14 gol, come Rivera

«Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro… Ma è acqua passata».

Ci manca il Mondiale. Cosa pensa di Gattuso?

«Rino merita il mio bocca al lupo. Ce la metterà tutta».

Intanto in Italia mancano gli attaccanti di qualità

«È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono».

Pio Esposito, Francesco Camarda e Lorenzo Venturino. Chi sfonda?

«Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia. Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio».

In cosa?

Balotelli: «Conosco suo fratello Seba e l’ho visto più volte dal vivo a Brescia. Ha tutto per sfondare. Mi auguro che si faccia spazio nell’Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio».

Cosa pensa del caso Lookman?

«Nel mercato ci sono tante storie strane, se non le si conosce bene si rischia di dire inesattezze. E in questa vicenda vedo troppi commenti».

Ma si sarà fatto un’idea.

«Premessa. Mi sono pentito da tempo per quel gesto a San Siro, quando mi tolsi la maglia dell’Inter. Per questo ora dico che al posto di Lookman, con la testa di oggi, non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell’Atalanta».