Arokodare, un altro nigeriano per il Napoli. Servono 25 milioni per provare a rimpiazzare Lukaku (Gazzetta)

Il Napoli cerca un centravanti e per la Gazzetta tre sono i nomi: Hojlund, Jackson del Chelsea (ma il club vuole 70 milioni) e Arokodare il nigeriano che gioca nel Genk e ha 24 anni.

il Napoli ha un piano tridimensionale per colmare il buco lasciato da Lukaku. Uno è indirizzato in Belgio, Genk, «patria» attuale di Tolu Arokodare (25), l’altro vira su Londra, Chelsea, per Nicolas Jackson (24), e l’ultimo resta lì sospeso, in attesa degli eventi, visto che il Milan ha accelerato e dunque per puntare su Manchester, sponda United, per Rasmus Hojlund (22) bisogna semplicemente restare collegati.

La prima via per il nuovo 9 è intrigante, meno fashion rispetto a Jackson ma comunque rilevante: in Belgio, al Genk, s’è messo in vetrina il gigante Tolu Arokodare, nigeriano, un fisico statuario in un metro e novantasette che ricorda in qualche modo non solo Osimhen ma anche il modello di attaccante che maggiormente interessa Antonio Conte. La spesa sarebbe abbordabile, ci vorrebbero circa venticinque milioni di euro – che non sono spiccioli, ovviamente prezzo ricorrente ormai in qualsiasi bozza di trattativa.

Il Napoli continua la caccia di un sostituto di Romelu Lukaku. Sono diversi i nomi in orbita azzurra. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti, compreso quello per un nome all’apparenza sconosciuto: si tratta di Tolu Arokodare, attaccante del Genk. A seguire quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, con un video apparso sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il Napoli è alla ricerca di una prima punta forte fisicamente che possa sopperire all’assenza dell’attaccante belga. Si tratta di una prima necessità adesso per il club azzurro. Lukaku starà fuori di almeno tre mesi e c’è bisogno di un nuovo innesto. Deve essere un attaccante che per caratteristiche deve ricordare l’ex Inter. Ieri sono stati contattati Pinamonti e Hojlund. Oggi, invece, è stato contattato l’attaccante del Genk, Tolu Arokodare. Ha 24 anni e un costo tra i 20 e i 25 milioni di euro. Era stato proposto anche al Milan ma nelle ultime ore il Napoli ha iniziato a prendere seriamente informazioni su di lui. Vedremo se la pista si scalderà nei prossimi giorni”.