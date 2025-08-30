Anguissa: «Ci siamo battuti fino alla fine e abbiamo vinto»

Politano: «Non siamo riusciti a sbloccarla prima, ma non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto».

L’autore del gol vittoria del Napoli, Frank Anguissa, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Cagliari 1-0:

«Siamo molto contenti perché abbiamo vinto alla fine. Partita difficile, il Cagliari ha difeso benissimo. Ci siamo battuti fino alla fine e abbiamo vinto»

Anche contro il Parma segnasti allo scadere, messaggio alle rivali?

«Abbiamo lavorato da squadra, dobbiamo continuare così.. Pensiamo a noi stessi. Siamo sempre qui per i tifosi e faremo sempre di tutto per vincere in casa».

Anche Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn:

«Sapevamo che sarebbe stata tosta contro un Cagliari che ci aspettava basso. Non siamo riusciti a sbloccarla prima, ma non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto».

I nuovi arrivati?

«Elmas già conosce l’ambiente e si adatterà in fretta. Chi arriva deve avere tempo ovviamente, ma tutti si adatteranno e faranno un grande campionato»