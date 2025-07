Yu Zidi? Spero non sia doping ma potrebbe essere una buona serie per Netflix (Camille Lacourt)

L'ex campionessa di nuoto a Le Figaro sulla 12enne cinese: «Mi chiedo come faccia a sostenere dieci dodici chilometri al giorno. Però non so quasi nulla, quel che son che è pazzesco»

Non parla apertamente di doping ma il caso di Yu Zidi, definita da l’Equipe una aberrazione ridicola, la dodicenne cinese capace di imporsi ai mondiali di Singapore per i risultati raggiunti e la precocità degli stessi, pone enormi interrogativi. Camille Lacourt, cinque ori, due argenti e un bronzo mondiale per la Francia, è a Singapore come commentatore di France Television ed ha sollevato più di un dubbio sulla giovanissima cinese e le sue prestazioni:

L’intervista è di Cedric Callier per Le Figaro

Cosa ne pensi delle prestazioni di Yu Zidi all’età di 12 anni?

È ovvio che mi incuriosiscono. È una domanda che mi pongo da due giorni, da quando l’ho vista nelle semifinali dei 200 misti, e non ho la risposta. In realtà, le domande che mi vengono soprattutto sono: come ha fatto, durante i campionati cinesi, a sostenere in una settimana tre 200 farfalla, tre 200 misti e tre 400 misti? Per questo, bisogna aver lavorato molto. Da quanto tempo si allena per sostenere dieci o dodici chilometri al giorno? Tutto questo è abbastanza curioso, tutto quello che c’è dietro. Poi, non so, è un’altra cultura in ogni caso. Non ho necessariamente una risposta, non ho necessariamente un giudizio. Dico solo che è una questione che si pone e che è qualcosa su cui bisogna riflettere abbastanza rapidamente.

Sei preoccupato per il suo futuro?

Non conosco nulla della sua vita. A prima vista, direi che è molto prematuro arrivare a un tale livello. Poi, forse è solo un genio che arriva e che ha un feeling straordinario con l’acqua, un’atleta fuori dal comune come se ne scopre una ogni 100 anni. Non so…”

Il fatto che venga dalla Cina solleva ancora più interrogativi?

Se ti riferisci al doping, avevo avuto posizioni molto nette a un certo punto che si basavano su controlli antidoping positivi. Allora, non dicevo altro che cose che erano state provate. Spero che a 12 anni, non siamo ancora a quel punto. Chiaramente.

Non sarebbe come una nuova forma di doping spingere i bambini a sovrallenarsi?

Cosa sarebbe allora, una Bio woman? L’hanno testata geneticamente quando aveva tre anni e hanno cambiato i suoi geni. Ok, potrebbe essere una buona serie su Netflix. Più seriamente, non so. È troppo nuovo e non ho la prospettiva necessaria per affermare le cose in modo perentorio. L’unica cosa che mi viene in mente è che è pazzesco.