Vlahovic in pole per l’attacco del Milan, ma non per più di 10 milioni (CorSera)

Il Milan dovrà trovare un nuovo centravanti per la prossima stagione e il nome di Dusan Vlahovic sembra ora essere in pole. Il serbo è in uscita dalla Juventus.

Il Milan sta trattando per Vlahovic

Come riportato dal Corriere della Sera:

Stretto fra urgenze imminenti e progetti a lungo termine, Igli Tare sta componendo la rosa del prossimo anno cercando il giusto incastro come nel cubo di Rubik. Ieri le mosse relative alla difesa. Poi si entrerà nel vivo studiando il dossier relativo all’attaccante. Max Allegri e Tare intendono porre le basi per una grande stagione partendo da una punta che sia in grado di recitare il ruolo da protagonista. Dopo settimane di tentennamenti, prima di partire per Singapore, Giorgio Furlani ha concesso semaforo verde al suo direttore sportivo per trattare Dusan Vlahovic, di troppo nello spogliatoio della Juventus.

Come è noto, finora l’attaccante reduce da una stagione in chiaroscuro a Torino ha rifiutato la Turchia senza desistere dal proposito di continuare a guadagnare 12 milioni annui alla Juve. L’ad del Milan, dopo iniziale riottosità, ha fornito il permesso a trattare il giocatore, a una condizione. La spesa per il cartellino non dovrà superare quota 10 milioni. Non solo. Lo stipendio del giocatore, a Milano, dovrebbe subire una notevole sforbiciata per ridurlo alla metà della busta paga attuale. Il Milan confida che la posizione della Juve fra 20 giorni si ammorbidisca.

Può sembrare strano che Allegri insista per riavere con sé Vlahovic, visto che di rado, nei due anni e mezzo assieme alla Juventus. Ma il motivo è semplice: dove lo trovi, al giorno d’oggi, un 9 che garantisca un minimo di 10-15 gol a stagione e che costi appena 25 milioni? Inutile scervellarsi: non si trova.