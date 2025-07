Una squadra cinese è stata multata per aver messo “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari

Una squadra di calcio cinese è stata multata dalla Chinese Professional Football League per aver posizionato “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari. Il Changchun Xidu Fc, che gioca nella China League Two (la terza divisione nazionale), è stato multato di 30.000 yuan (circa 4.100 dollari) per “l’incidente! – così lo chiama The Athletic – occorso il 28 giugno allo Shanxi Chongde Ronghai.

In una nota la lega cinese scrive che il club aveva “collocato una serie di oggetti superstiziosi di stampo feudale nello spogliatoio della squadra ospite” prima della partita e, in conformità con il Codice disciplinare ed etico della Cfl, ha violato gli articoli 115 e 116.

Gli oggetti porta-sfortuna sarebbero per esempio dei ciondoli di carta gialla con su scritti messaggi come: “Per decreto, Shanxi Chongde Ronghai deve essere sconfitto”.

Changchun Xidu, a CL2 (third division) team, was fined by CFA for 30, 000 RMB (4186 USD). Reason? The club placed talismans in the changing room of the away team, cursing the rivals to lose. It seems to have taken effect: they won both of the past 2 home games. pic.twitter.com/mMXIhKQ5lU — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) July 3, 2025

Evidentemente in Cina queste cose le prendono molto sul serio: “La Cfl – si legge nella nota – affronterà con fermezza e serietà ogni tipo di violazione dei regolamenti e delle discipline, in conformità con le disposizioni del Codice Disciplinare ed Etico. Questo è stato fatto per purificare l’atmosfera dello stadio e per consentire a tutti i partecipanti di mantenere insieme l’ordine e l’ambiente di gioco duramente conquistato”.

Il Changchun Xidu, secondo nella classifica della China League Two, ha poi vinto la partita per 2-0. Chissà come mai.