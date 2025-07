Tra Paolini e Lopez è durata quanto un gatto in tangenziale: «Grazie Marc, ma sento di dover cambiare»

È durata solo tre mesi la collaborazione tra Jasmine Paolini e il coach spagnolo Marc Lopez. La tennista, dopo aver salutato Renzo Furlan, ad aprile aveva annunciato nel suo team l’ex collaboratore di Rafa Nadal.

Paolini saluta il coach Lopez: «Grazie Marc, ma sento di dover cambiare»

Tramite una storia su Instagram, la Paolini, reduce dall’eliminazione a Wimbledon (l’anno scorso aveva raggiunto la finale), ha scritto:

“Grazie Marc, per l’aiuto e il sostegno in questa stagione, abbiamo raggiunto grandi successi quest’anno come il titolo a Roma e il doppio a Parigi. Sono momenti che ricorderò per sempre. Adesso che questa parte della stagione è terminata, sento di dover cambiare. Ho fatto passi avanti e imparato molte cose, ma sento il bisogno di riflettere su quello che farò in futuro”.

«Sono arrivata a Wimbledon da un’ora ed è incredibile quanti ricordi ho dell’anno scorso. Cerco di prendere il positivo di quello che è stato, voglio portarmi in campo le partite giocate bene e il fatto di poter essere competitiva sull’erba. Il primo turno è ostico, la mia avversaria Sevastova può fare bene anche se è ferma da tanto. Cerchiamo di metterci tutto il positivo dell’anno scorso ma di giocare con leggerezza, i primi turni sono sempre complicati».

«La casa sicuramente è cambiata: quelli dell’anno scorso non ce l’hanno ridata perché hanno la bambina e non potevano. Siamo sulla stessa strada. Appena arrivata al circolo mi sembra molto uguale. È cambiato qualcosa? Forse sì, ma ho visto tutto di fretta stamattina».