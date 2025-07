Il Telegraph scrive che il Fulham è favorito anche per il tetto dei prestiti possibili a club stranieri (massimo sei). Il Fulham però aspetterà per far scendere il prezzo

Sterling in Inghilterra è associato al Fulham (del Napoli non v’è traccia)

Il Telegraph sbatte Sterling in homepage ma lo associa al Fulham e non al Napoli che di fatto non è mai menzionato dal quotidiano britannico. Il che non voglia dire che la trattativa non esista. Però non è entrata nei radar del Telegraph che cita il Leverkusen, la Juventus. Mai il Napoli.

Scrive il giornale inglese che

il Fulham ha posato gli occhi su Raheem Sterling ma aspetterà fino alla fine per muoversi.

Ovviamente in modo che il Chelsea abbassi il prezzo. Ovunque si comportano così.

Sterling ha 30 anni e 81 presenze in Nazionale

Prosegue il quotidiano:

Sterling, 30 anni, è stato prestato all’Arsenal la scorsa stagione e ora ha ricevuto il permesso di lasciare Stamford Bridge. Il Fulham rappresenta una destinazione credibile.

Sterling, con 82 presenze in Nazionale, può aggiungere esperienza alla squadra di Marco Silva.

Secondo il Telegrpah, il Fulham è favorito perché

ora la Fifa impone un limite di sei prestiti ai club stranieri, il Chelsea quindi studiare bene chi può prestare all’estero. Ad esempio, Carney Chukwuemeka è andato in prestito al Borussia Dortmund la scorsa stagione e altri potrebbero andare a Strasburgo.

Ricorda che l’esterno d’attacco ha iniziato 13 partite per l’Arsenal la scorsa stagione. Al Chelsea fu acquistato da Thomas Tuchel nel 2022. Non rientra nei piano di Enzo Maresca fresco vincitore della Conference e della Coppa del Mondo per club.