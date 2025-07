Stadio Maradona, Buonfiglio: «Necessaria la riqualificazione prima di realizzare nuovi impianti»

Il neo presidente Coni Luciano Buonfiglio, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, ha parlato della ristrutturazione dello Stadio Maradona di Napoli entro gli Europei 2032.

Buonfiglio: «Per lo stadio Maradona è necessaria la riqualificazione»

La questione impianti è più viva che mai: cosa bisogna fare per cambiare marcia e dare strutture migliori ai ragazzi che vogliono fare sport?

«Seguire il modello Caivano. Il governo deve realizzare impianti commisurati al territorio e che siano dati in gestione ai privati capaci di gestirli nell’interesse di un inserimento sociale».

Il ministro Abodi non ha dubbi sullo stadio Maradona, sostenendo la candidatura per Euro 2032. Il sindaco Manfredi sta lavorando per portare la capienza a 70mila posti…

«L’impianto deve migliorare certamente ma per varare un nuovo corso, un nuovo progetto, bisogna partire subito per creare un nuovo concetto di stadio. Prima di realizzare i nuovi impianti vanno riqualificati proprio i vecchi c0m’è la struttura napoletana. Le riqualificazioni sono necessarie e occorrono anche buone intenzioni».

Quindi più tecnici che politici nello sport?

«Politici che ascoltano i tecnici».

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del comune di Napoli, è intervenuto a Radio Marte per rilasciare gli ultimi aggiornamenti sullo stadio Maradona.

«Il piano per riabilitare il terzo anello dello stadio Maradona è nato da un’idea semplice: il terzo anello ha funzionato per 14 anni, dal 1990 al 2004, poi fu chiuso perché c’erano fastidiose vibrazioni trasmesse anche ai palazzi limitrofi. Come ridurre gli effetti delle vibrazioni? Ci sono molte modalità per eliminarli quasi. La struttura è sicura, le vibrazioni rappresentano solo un fastidio. Nel 2025 ci sono tante tecniche per eliminare questi problemi, il sindaco ed io siamo peraltro ingegneri strutturali e sapremo come fare. Il terzo anello è fatto di 27 parti diverse: i tralicci su cui poggia la copertura sono 28. Si può intervenire lavorando ogni volta su ciascuno dei 27 blocchi in maniera separata. Il progetto può essere fatto senza disturbare l’utilizzazione dello stadio. In una prima fase si potrebbe utilizzare il terzo anello, circa 8mila ma forse anche 10mila posti, per fare eventuali altri lavori e non si perderebbe capienza in un periodo in cui c’è grande richiesta di tagliandi. Servirebbero a fare i lavori senza ridurre i posti. E poi aumenterebbero definitivamente la capienza».