Sinner contro Alcaraz, l’eterna lotta tra solidità e fantasia (Libero)

Come spiega Libero, «è la storia a dare torto e a dare ragione». Un verso di Francesco De Gregori che si trasforma qui nella chiave d’accesso perfetta per raccontare Wimbledon, il luogo in cui il tennis si fa epopea. È qui che il talento sfrontato di Carlos Alcaraz si scontra con la disciplina glaciale di Jannik Sinner. Alcaraz è per Sinner più di un avversario: è una questione mentale, un “folletto maligno” che ne altera il software competitivo. Ma domani, nel santuario assoluto del tennis, sarà solo il campo a parlare.