Sarri vuole convincere Lotito a spendere di più, come ha fatto De Laurentiis con il Napoli (Messaggero)

Dopo aver subito il blocco di mercato per la sessione estiva, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha incontrato il tecnico Maurizio Sarri per stabilire come muoversi in vista della finestra di calciomercato di gennaio, in cui il patron biancoceleste ha promesso di rinforzare la squadra.

Primo faccia a faccia tra Lotito e Sarri dopo il blocco di mercato per la Lazio

Pranzo Lotito-Sarri, ieri a Formello: è il primo faccia a faccia dopo il blocco del mercato. C’era stato solo un chiarimento telefonico prima. Il tecnico era irritato dall’essere venuto a conoscenza dello stop totale degli acquisti in evidente ritardo rispetto alla comunicazione del 26 maggio. Il ds Fabiani e Lotito giurano di aver scoperto anche loro successivamente la paralisi assoluta del mercato. Concetto ribadito ieri dal patron, ci sarà uno “sblocco parziale” da gennaio. Lotito ha chiesto a Sarri di stringere i denti sino a quel momento e gli ha promesso rinforzi in inverno. Nel frattempo può proseguire i colloqui con il pupillo Insigne, svincolato, pronto a ridursi lo stipendio a 2,5 milioni ma deve aspettare le tempistiche incerte della Lazio. Ora Sarri pretende massima chiarezza su tutto, ha chiesto al patron quante chance ci siano da ripianare subito dopo il 30 settembre, almeno l’ingaggio di un parametro zero. Il Comandante vuole convincere Lotito a fare un salto come quello compiuto a Napoli da De Laurentiis, che ha iniziato a spendere di più ed è stato ripagato dai risultati dopo il suo addio.

Una fiducia già incrinata in un rapporto appena ricomposto. Così si rischia di non andare molto lontano. Sarri è inquieto, irritato ma soprattutto deluso. Riflette, aspetta, rinvia un nuovo confronto con Fabiani dal vivo perché vuole capire se la Lazio riuscirà a superare l’uragano del mercato bloccato. È tornato per amore ma ora teme di essere stato ingannato. Lo sta vivendo come un tradimento, a poche settimane dalle seconde nozze con la Lazio. Lotito lo ha chiamato per tranquillizzarlo, continua a dirgli che proverà a sbloccare gli acquisti entro agosto (compito arduo) o per gennaio, ma non è più nemmeno questo il nodo. Sarri è amareggiato perché gli è stata nascosta di nuovo la verità fino in fondo.