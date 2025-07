Sarri, allarme rientrato: condurrà regolarmente l’allenamento pomeridiano. La nota della Lazio

Allarme rientrato per Maurizio Sarri, dopo la notizia trapelata nel primo pomeriggio che parlava di ricovero per un malore. Come riferisce la Lazio in un comunicato ufficiale, il tecnico toscano guiderà regolarmente la squadra biancoceleste nell’allenamento pomeridiano.

Il comunicato della Lazio

Di seguito quanto si legge sui canali ufficiali del club capitolino:

“Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”.

📣Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center#AvantiLazio pic.twitter.com/c4U8zW9c9y — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 16, 2025

Sarri: «Allenare a Napoli dovrebbe essere inserita a Coverciano come un’esperienza obbligatoria»

Maurizio Sarri non smette di pensare al Napoli e a quella stagione dei 91 punti. Letteralmente ad ogni intervista non perde occasione di ripetere come quella squadra fosse perfetta per le caratteristiche dei suoi princìpi di gioco e che quindi fosse irriproducibile altrove, nonostante in molti gli critichino proprio questo. Durante la 27esima edizione del premio Sportilia 2025, come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sempre rimandano a quei momenti vissuti all’ombra del Vesuvio.

Sarri: «Allenare a Napoli dovrebbe essere obbligatorio a Coverciano»

«A Coverciano dovrebbero rendere obbligatorio per i mister allenare almeno un anno a Napoli. Per quello che significa allenare a Napoli, perché è una cosa molto particolare.»

Questa la breve dichiarazione riportata dal noto quotidiano sportivo, che si aggiunge a quelle che Sarri aveva già fatto sul Napoli nelle scorse interviste tra cui una a Pedullà in particolare nello scorso 17 giugno:

«Il Napoli, dopo la mia esperienza, ha capito che investire può portare risultati sportivi ma anche economici. Ai miei tempi lì, un acquisto da 18 milioni era considerato quasi proibitivo. Ora prendono giocatori di valore molto più alto, e i fatti gli stanno dando ragione. Hanno costruito una società solida, una squadra fortissima e, secondo me, nei prossimi due o tre anni partono nettamente favoriti per lo scudetto Non ha senso prendere come riferimento quel decimo posto, che è stata un’assurdità. L’anno precedente avevano vinto il campionato con tre mesi d’anticipo. Quella stagione negativa è stata un’eccezione, non la norma. E guardandoli da fuori, la sensazione è che questo dominio possa durare ancora due o tre anni.»