Persino i sauditi sono scettici su Cajuste: vogliono provarlo in prestito e senza obbligo di riscatto

Per Moretto le parti sono vicine: offerta ufficiale del Neom, 2 milioni per il prestito oneroso e l'eventuale diritto di riscatto a 7

In casa Napoli si sta definendo una situazione importante riguardo a Jens Cajuste, considerato ormai un esubero nell’organico azzurro. Dopo alcune settimane di trattative e valutazioni, è arrivata un’offerta ufficiale per il centrocampista svedese da parte di una squadra araba, il Neom Fc, neopromosso nella Saudi Pro League.

Dal Napoli al Neom: in arrivo prestito oneroso con diritto di riscatto per Cajuste (Moretto)

Le parole di Matteo Moretto su YouTube:

“Arrivata un’offerta ufficiale al Napoli per Cajuste, da una squadra araba, il Neom. Si tratta di prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 7. Le parti sono vicine, balla poco tra i club, quindi occhio a questa pista nata a sorpresa Cajuste al Neom, club neopromosso della Saudi Pro League, quindi vedremo se ci potranno essere degli sviluppi in questo senso.”

Simeone o Cajuste: il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per sbloccare Juanlu (As)

“Il Napoli sta tentando di sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez, il terzino che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Il Siviglia, al momento, ha rifiutato le offerte ritenute troppo basse; gli spagnoli vogliono circa 20 milioni. Ma l’inserimento di un giocatore come contropartita, Simeone o Cajuste, potrebbe far cambiare loro idea.

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di As:

Siviglia e Napoli stanno negoziando il trasferimento di Juanlu Sánchez e qualche calciatore potrebbe entrare nell’operazione attraverso uno scambio. Il Siviglia preferirebbe avere soldi, perché ha bisogno di 15-20 milioni per registrare Adams, Vargas e Alfon; ma è anche aperto alle contropartite. Tra i giocatori offerti ci sono l’attaccante Giovanni Simeone e il centrocampista svedese Jens Cajuste. Simeone, 30 anni, ha ancora un anno di contratto col Napoli e vorrebbe giocare nel club spagnolo. Cajuste punta ad entrare nei piani concreti del Siviglia, dopo che hanno perso due centrocampisti come Saul e Lokonga, ritornati ai loro club dopo i prestiti.”