Pellecani e Santoro portano all’Italia il primo oro dei Mondiali di Singapore

Ai Mondiali di nuoto a Singapore, Chiara Pellecani e Matteo Santoro scrivono un pezzo di storia italiana.

Vincendo la medaglia d’oro nel trampolino 3 metri sincro misto, sono la prima coppia italiana a vincere la medaglia più preziosa in questa disciplina e l’Italia conquista il suo primo oro ai Mondiali di quest’anno.

Pellecani e Santoro vincono la prima medaglia d’oro dell’Italia a Singapore

Riescono a raggiungere in gara 308,13 punti, davanti ad Australia e Cina. Finora solo Klaus Dibiasi (Belgrado 1973 e Cali 1975) e Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale.

Per Pellacani e Santoro è la consacrazione di un percorso cominciato a Bucarest nel 2022, dove riuscirono a conquistare la medaglia d’argento. Inoltre, è il loro quarto podio consecutivo.

Settebello e Setterosa fuori dai Mondiali, la pallanuoto è finita in uno stagno

È passato un anno dalle due grandi e cocenti delusioni di Parigi della pallanuoto italiana: Setterosa e Settebello fuori ai quarti di finale. I primi contro l’Olanda campione d’Europa in carica; i secondi dall’Ungheria nella partita delle beffe in cui l’Italia è stata gravemente penalizzata dall’arbitro. Poi arrivò la protesta contro la Spagna, l’inno ascoltato spalle alla giuria, la squalifica di sei mesi in tempo per tornare a disputare i mondiali. O oggi? Dopo un anno l’Italia femminile fuori ai quarti di finale contro l’Ungheria lottando, Settebello contro la Grecia in maniera disonorevole. Di seguito le dichiarazioni dei rispettivi commissari tecnici. Era dai Mondiali di Budapest 2017 che l’Italia non usciva dai tornei iridati di pallanuoto sia con il Settebello che con il Setterosa ai quarti di finale: dopo otto anni, a Singapore 2025, la scena si ripete.