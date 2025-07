Nuova offerta dei sauditi per Cajuste: prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto a 7. Il Bologna vuole Zanoli (Moretto)

Sia Cajuste che Zanoli sono due tra i calciatori in uscita dal Napoli. Due esuberi da piazzare. Arrivano novità sul loro futuro dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto che ha fatto il punto della situazione sul proprio profilo “X”. Per quanto riguarda il centrocampista, c’è da registrare il rilancio da parte dei sauditi del Neom che hanno offerto 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso più 7 milioni per il diritto di riscatto. De Laurentiis però chiede l’obbligo. Per quanto riguarda l’esterno, lo vuole il Bologna. Andiamo a vedere quanto scritto dal noto collega.

Cajuste, il Neom rilancia. Zanoli nel mirino del Bologna

“Tema Jens Cajuste in Arabia. Napoli e Neom continuano a trattare per il centrocampista: nelle ultime ore nuova offerta di prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto a 7 milioni. Aurelio De Laurentiis chiede l’obbligo”. “Il Bologna ha chiesto Alessandro Zanoli al Napoli”, recitano i due post di Moretto.

Tema Jens Cajuste in Arabia. Napoli e Neom continuano a trattare per il centrocampista: nelle ultime ore nuova offerta di prestito oneroso (2,5m€) con diritto a 7m€. Aurelio De Laurentiis chiede l’obbligo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2025

Il Bologna ha chiesto Alessandro Zanoli al Napoli. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2025

Leggi anche: Persino i sauditi sono scettici su Cajuste: vogliono provarlo in prestito e senza obbligo di riscatto

Questi invece gli ultimi aggiornamenti dati ieri dallo stesso Moretto su Cajuste sul proprio canale YouTube.

“Arrivata un’offerta ufficiale al Napoli per Cajuste, da una squadra araba, il Neom. Si tratta di prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 7. Le parti sono vicine, balla poco tra i club, quindi occhio a questa pista nata a sorpresa Cajuste al Neom, club neopromosso della Saudi Pro League, quindi vedremo se ci potranno essere degli sviluppi in questo senso”.

“Il Napoli sta tentando di sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez, il terzino che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Il Siviglia, al momento, ha rifiutato le offerte ritenute troppo basse; gli spagnoli vogliono circa 20 milioni. Ma l’inserimento di un giocatore come contropartita, Simeone o Cajuste, potrebbe far cambiare loro idea”.