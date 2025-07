Nico Williams parla dopo il rinnovo: «l’Athletic, il club della mia vita»

Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo, Nico Williams rompe il silenzio e condivide per la prima volta le sue sensazioni. Le sue parole, riportate da Mundo Deportivo attraverso i canali ufficiali dell’Athletic Bilbao, confermano non solo la volontà di restare, ma anche l’ambizione di lasciare un segno nella storia del club.

La presentazione ufficiale:

Endika Río scrive su Mundo Deportivo: «Nico Williams è tornato, ieri ha iniziato la preparazione estiva a Lezama e oggi si è allenato per la prima volta con tutti i suoi compagni. Era anche il momento di mettere la firma sulla grande notizia dell’estate in casa Athletic Bilbao: il suo rinnovo fino al 2035, con il conseguente aumento della clausola, dopo alcune settimane di intensi rumors che lo avevano accostato al Barcellona. La presentazione ufficiale dell’accordo è avvenuta oggi a San Mamés, insieme a Jon Uriarte e Mikel González, e Nico si è espresso pubblicamente per la prima volta».

Nico Williams punta in alto con l’Athletic Bilbao:

Mundo Deportivo riporta: «”Sono molto emozionato. Credo che ci aspetti una stagione molto lunga, con traguardi molto ambiziosi come la Champions League, che tutti vorrebbero giocare. E non c’è niente di meglio che farlo con il club della mia vita. Mi piacerebbe continuare a fare la storia qui, a San Mamés, con i tifosi e con la mia famiglia“, ha dichiarato il navarro ai canali ufficiali dell’Athletic Bilbao».

Il supporto dei tifosi:

Il giornale sportivo riporta: «Sono state settimane difficili, con molto rumore di fondo, ma Nico Williams sa di avere il sostegno della grande maggioranza dei tifosi dell’Athletic Bilbao: “Spero di poter ripagare al massimo tutto quello che mi hanno dato. Spero di farli divertire come ho sempre fatto, questo è anche per loro. Fin dal primo momento ho ricevuto messaggi positivi, tanto affetto per le strade quando passeggio per Bilbao. Sono molto orgoglioso della tifoseria che ho e molto felice”».