Neres il più in palla, De Bruyne più brillante con tocchi illuminanti (Gazzetta)

Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con l’amichevole contro il Catanzaro. Vittoria per 2-1, ottimo primo tempo e buone sensazioni. La Gazzetta scrive che i migliori sono stati Neres (su tutti) e De Bruyne. Racconta che al momento del rigore il pubblico ha acclamato il belga ma poi dal dischetto è andato Lucca che ha giocato titolare al posto di Lukaku che ha accusato un fastidio alla schiena ma è comunque entrato nel secondo tempo.

Ecco cosa scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Due minuti dopo, Lucca viene messo giù in uscita da Pigliacelli e poi trasforma il penalty, nonostante il pubblico invitasse “Kevin” (De Bruyne) alla trasformazione. Napoli sempre in controllo, che sfiora il gol con Beukema (palo) e Di Lorenzo (colpo di testa di poco a lato). Nella ripresa Antonio ha cambiato gli undici, dando spazio ai giovani, con Lukaku faro davanti. Ma il belga era affaticato dal lavoro extra svolto in mattinata (ripetute a fine allenamento, mentre gli altri erano già sotto la doccia) e pure frenato da un fastidio alla schiena. Iemmello l’ha riaperta sfruttando un errore in disimpegno di Hasa; Vergara, Coli Saco e Zerbin non sono riusciti a chiuderla. Tra i più positivi il solito Neres, nettamente il più in palla: dribbling, sterzate, giocate di grande classe e l’assist per Raspa-gol. Anche De Bruyne è apparso più brillante rispetto all’Arezzo: giocate di prima e in verticale sempre illuminanti, e un tacco per Lucca che ha generato un’ovazione. Il Napoli è ancora un cantiere. Ma qualcosa di bello comincia a vedersi.