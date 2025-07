Napoli, parte una nuova stagione: fiducia e ambizione per consolidarsi ai vertici

Nel primo giorno di ritiro a Dimaro, Buongiorno ha svolto terapie e lavoro in piscina dopo l’intervento per groin pain, mentre Gilmour ha seguito un percorso di rieducazione in acqua per una sindrome retto-adduttoria.

Il Napoli riparte da Dimaro: inizia oggi la nuova stagione azzurra.

Con il raduno ufficiale ai piedi delle Dolomiti, prende il via il ritiro estivo del Napoli. Dopo una stagione di successo, la squadra si è ritrovata oggi a Dimaro Folgarida per dare il via ai lavori in vista del prossimo campionato. Il gruppo ha svolto la prima sessione di allenamento sotto lo sguardo attento dello staff tecnico, mentre il club ha diffuso il primo comunicato ufficiale della nuova annata, segno che la macchina azzurra si è rimessa in moto.

Leggi anche: Napoli, i convocati per Dimaro-Folgarida: assente Osimhen

Day 1: Iniziano gli allenamenti a Dimaro

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Primo giorno di lavoro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri hanno svolto una seduta mista, con partitelle e lavoro atletico. Per Buongiorno, che di recente è stato sottoposto a intervento chirurgico per groin pain, terapie e lavoro in piscina. Terapie e rieducazione in acqua anche per Gilmour, per una sindrome retto-adduttoria.”

Un Napoli sempre più forte: nuovi innesti per sognare in grande (Tmw)

“Intanto domani sarà il giorno delle visite mediche di Sam Beukema. Il difensore olandese del Bologna si aggiungerà dunque a De Bruyne, Noa Lang e Lucca, aumentando così il tasso tecnico della rosa a disposizione del tecnico pugliese. L’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di lottare per i massimi traguardi in Italia e ben figurare in Champions League. Per questo sta rafforzando la squadra e accontentando l’allenatore che ha aggiunto in bacheca il quarto scudetto della storia della società azzurra.”