Napoli, intesa massima con l’entourage di Miretti: la Juventus vuole 10-12 milioni (CorSport)

Il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista, che potrebbe essere Fabio Miretti. Lo scorso anno era in prestito al Genoa dalla Juventus. Tre gol e tre assist in 26 presenze totali in stagione per lui.

Il Napoli ha raggiunto un’intesa massima con l’entourage di Miretti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Un altro centrocampista: servirà anche questa figura per completare il ricco mercato. Il Napoli ha un’intesa di massima con l’entourage di Fabio Miretti, 22 anni il 3 agosto, centrocampista di proprietà della Juventus che il ds Manna conosce decisamente bene. La richiesta della Juventus è di 10-12 milioni, per il Napoli è un profilo gradito, una potenziale operazione da sviluppare – nel caso – più avanti. Una semplice idea, al momento.

«Allenarsi con i campioni come ho avuto la fortuna di fare io soprattutto negli ultimi 6 mesi alla Juve ti aiuta a crescere tecnicamente e a maturare. Si imparano i momenti di una partita: i giovani tendono sempre a spingere, anche quando magari la cosa migliore da fare sarebbe abbassare il ritmo. Quest’anno sono stati in tantissimi a darmi consigli: da Chiellini a Bonucci, ma ho instaurato un buon rapporto con tutti. Nel mio ruolo, però, è inevitabile guardare Locatelli più degli altri: mi colpisce il suo modo di vedere il gioco, e come riesce a capire in anticipo l’andamento di un’azione».