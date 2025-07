Napoli, così contro l’Arezzo: c’è De Bruyne, Lukaku in panchina. Anche Hasa e Zanoli dal 1′

In difesa spazio a Marianucci e Juan Jesus, l'ex Juve Next Gen al centro del centrocampo con Anguissa e il belga. Lucca al centro dell'attacco

Il Napoli di Antonio Conte scende per la prima volta in campo nella nuova stagione. Il pre-campionato di Dimaro è già folto di nuovi acquisti e di dinamiche interessanti, seppure gli assenti già siano in pratica 4: Gilmour, Buongiorno, Politano e anche McTominay non parteciperanno all’amichevole contro l’Arezzo che andrà in scena quest’oggi alle 18 al campo di Carciato, frazione di Dimaro Folgarida. Contro gli azzurri – quest’oggi per la prima volta con la nuova maglia – scende in campo l’Arezzo di Christian Bucchi. L’ultima volta che le squadre si affrontarono era la Serie B 2006/2007 e in panchina per i toscani c’era un certo Sarri. Di seguito la prima formazione ufficiale di Conte di questo nuovo anno.

Napoli-Arezzo, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Lang, Lucca, Zanoli. A disp.: Turi, Contini, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori. All.: Conte.

AREZZO (4-3-3) Renzi; Venturi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccioni, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli. All. Bucchi.

Il Napoli si libera di Lindstrom: è atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col Wolfsburg (Schira)

Jesper Lindstrom è da considerarsi ormai un ex giocatore del Napoli. Gli azzurri lo hanno dato al Wolfsburg, la trattativa è conclusa e va solo formalizzata nelle prossime ore. Il giocatore si è recato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col club tedesco. Come riportato da Nicolò Schira è atterrato pochi minuti fa. Dopo le visite, se tutto andrà bene, ci sarà la firma sul contratto. A seguire le ultime riportate dal noto giornalista ed esperto di mercato sul proprio profilo “X”.