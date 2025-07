Murray piuttosto che andare a Wimbledon “da tifoso” preferisce vendere biscotti di pasta frolla

"Mica come Federer, ospite fisso del palco reale. Ha rifiutato anche l'offerta di commentare il torneo per la Bbc"

Sir Andy Murray ha parlato chiarissimo come al solito: “Non vado a vedere il tennis da tifoso”. E così ha fatto: a Wimbledon non l’hanno mai visto. Eppure lì fuori stanno per fargli letteralmente una statua. Se l’è pure presa pubblicamente con l’All England Club per la chiusura anzitempo del tetto del centrale durante un match di Sinner. Il Telegraph scrive che in questi giorni piuttosto che andare a Wimbledon preferisce “giocare a golf e vendere biscotti di pasta frolla”.

Murray è socio onorario a vita dell’All England Club, il che significa che non ha nemmeno bisogno di un invito per partecipare al torneo. Roger Federer è salito sul palco reale ogni anno da quando ha appeso la racchetta al chiodo.

Giovedì scorso Murray ha girato uno spot a Wimbledon Piazza per il marchio scozzese di shortbread Walker’s, in cui chiedeva ai passanti come preferissero mangiare le fragole. Poi ha giocato a golf, la sua nuova ossessione: è membro del Beaverbrook Golf Club, vicino alla sua casa nel Surrey, ed è stato visto giocare all’altrettanto esclusivo Queenwood e al Wentworth.

Avrebbe anche avuto l’opportunità di unirsi alla squadra della Bbc di Wimbledon ma non l’ha fatto. Ha avuto un breve assaggio della cabina di commento quando si è infortunato nel 2018, concludendo l’esperienza così: “Beh, è ​​stato orribile. La cabina di commento era minuscola”.