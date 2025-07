L’Inter batte il Napoli solo sui diritti tv: azzurri secondi, 14 milioni di distacco (Gazzetta)

Questo pomeriggio sono stati resi noti dalla Gazzetta gli incassi dei club di serie A derivanti dai diritti tv che vedono il Napoli al secondo posto della graduatoria. Al primo c’è l’Inter con 14 milioni di euro in più rispetto i partenopei. A seguire quanto riportato.

Diritti tv, Napoli secondo: al primo posto c’è l’Inter

“Inter staccata, poi Napoli, Juve e Milan appaiate. È una classifica ribaltata, rispetto al responso del campo, quella che emerge dalla ripartizione ufficiale dei diritti tv della Serie A 2024-25, come da documento interno della Lega a cui ha avuto accesso la Gazzetta”.

“La torta viene divisa così: 50% in parti uguali. 28% in funzione dei risultati sportivi, di cui il 14% in base alla classifica (11,2%) e ai punti (2,8%) dell’ultimo campionato. Il 9,33% in base ai risultati degli ultimi 5 campionati e il restante 4,67% secondo i risultati storici a partire dalla stagione 1946-47. 22% in proporzione al cosiddetto “radicamento sociale”, rappresentato per il 12,54% dagli spettatori paganti dal vivo certificati Siae, per l’8,36% dall’audience media delle dirette tv e per l’1,1% dal minutaggio dei giovani”.

“L’Inter si conferma il club col bottino maggiore, nonostante lo scudetto lo abbia vinto il Napoli. I nerazzurri incassano 81,9 milioni, circa 20 in meno dell’anno precedente in cui avevano sfondato il tetto dei 100 (ma una parte rientra sotto forma di diritti d’archivio). I campioni d’Italia si devono accontentare di 67,8 milioni, praticamente la stessa somma del 2023-24. Il solco viene creato dagli spettatori allo stadio, voce da cui l’Inter percepisce 17 milioni abbondanti contro i 10 del Napoli, e dalle performance negli ultimi 5 campionati (13 milioni a 7). Mentre la prima posizione nel 2024-25 consente agli azzurri di incamerare un paio di milioni in più. Il club di De Laurentiis è allineato a Juventus e Milan, rispettivamente a 67,7 e 67,3 milioni, anch’esse in perdita di una ventina di milioni rispetto a un anno fa per effetto dei minori introiti complessivi e della differente gestione dell’archivio”.

Modello Premier ancora lontano

“Seguono la Roma (61,2), la Lazio (55,6), l’Atalanta (53,7) e la Fiorentina (52,1). Dopo l’exploit del 2023-24, il Bologna scende a quota 43,7 milioni. Sotto il muro dei 40 milioni troviamo il Torino (38,6) e il Genoa (37,5), poi via via tutte le altre. Il Parma conquista il “premio” per il maggior impiego dei giovani, sebbene l’ammontare sia appena di 1 milione, perché l’incidenza di quella voce è minima. In coda alla classifica dei diritti tv ci sono le retrocesse in B, cioè Empoli (27,3), Monza (25,6) e Venezia (25,5)”.

“Il rapporto tra la prima e l’ultima è di 3,2 a 1. L’Inter incassa più del triplo di Monza e Venezia. Nel 2017-18, ultima stagione prima della riforma della Melandri, il rapporto era di 4,4 a 1. La forbice, quindi, si è ristretta, anche se restano lontani i modelli “democratici” della Premier (1,6 a 1) e della Bundesliga (2,4 a 1)”.