L’ex villa di Michael Jordan fittata per le vacanze su Airbnb, 120mila dollari a settimana

Volete vivere per un giorno come Michael Jordan? Si può fare, basta affittare su Airbnb l’ex villa della stella dei Chicago Bulls nell’Illinois. The Athletic fa una disamina perfetta sulla vita dell’ex stella Nba. A seguire quanto si legge.

“La villa è stata venduta a dicembre dopo essere stata sul mercato per 12 anni ed è ora disponibile online. NBC News scrive che l’investitore immobiliare John Cooper ha acquistato la casa per 9,5 milioni di dollari, e Airbnb ha inserito un host di nome “John”. La villa si trova su 7,39 acri a Highland Park, Illinois, e dispone di sette camere da letto, 17 bagni e mezzo, un cinema, una palestra, una cigar lounge, tavoli da biliardo e acquari marini. La proprietà dispone anche di una piscina, un laghetto da pesca popolato di spigole e persici sole, un putting green e, naturalmente, un campo da basket”.

Quanto costa dormire nell’ex villa di Michael Jordan

“Al momento della vendita della casa, l’annuncio su Zillow mostrava il cancello d’ingresso con un gigantesco “23”, il numero di maglia indossato da Jordan per gran parte della sua carriera Nba. Le foto su Airbnb non includono il cancello. Chiunque affitti la villa è tenuto a firmare un accordo di riservatezza e una rinuncia di responsabilità, a versare un deposito cauzionale di 25.000 dollari e a non organizzare feste o eventi nella proprietà. La casa può ospitare un massimo di 12 persone e non sono ammessi animali domestici. È richiesta una prenotazione minima di sette notti, il che porta il prezzo a 120.920 dollari a settimana, ha riferito Wwnc”.

Ha vinto sei titoli Nba con i Chicago Bulls tra il 1984 ed il 1998

“Michael Jordan costruì la casa nel 1995 durante la sua permanenza nei Chicago Bulls e ne effettuò una ristrutturazione radicale nel 2009, secondo Zillow. Inizialmente, la mise in vendita nel 2012 per 29 milioni di dollari. Jordan ha giocato con i Bulls 13 stagioni, dal 1984 al 1998 (esclusa la stagione 1993-94, quando lasciò la squadra per giocare a baseball nelle leghe minori) e guidò Chicago alla vittoria di sei titoli Nba. Si è ritirato dall’Nba nel 1998, per poi tornarvi nel 2001 e giocare due stagioni con i Washington Wizards prima di ritirarsi definitivamente. Nel 2010, Jordan divenne il proprietario di maggioranza degli Charlotte Bobcats – ora Hornets – e pagò 275 milioni di dollari per la franchigia. Vendette la sua quota di maggioranza a un gruppo guidato da Gabe Plotkin e Rick Schnall nel 2023. Jordan è anche proprietario del team Nascar 23xi con il tre volte vincitore della Daytona 500 Denny Hamlin”.