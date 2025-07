La stampa inglese incorona il Psg e mette le mani avanti: la finale col Chelsea sarà una formalità

Scrive The Ahtletic: "La Fifa avrebbe potuto incoronare il Psg campione del mondo dopo il terzo gol di Fabian Ruiz ieri sera". Così il Daily Mirror: "Una sconfitta per la squadra di Luis Enrique sarebbe una grande sorpresa"

La stampa inglese ha in pratica già incoronato il Psg come squadra Campione del Mondo, nonostante una finale ancora da giocare contro il Chelsea. Semplice pretattica? Preferiscono mettere le mani avanti? E menomale che gli scaramantici eravamo noi italiani. Ecco quanto scritto da diverse testate britanniche quest’oggi, a partire dal The Athletic.

Psg già campione del mondo per la stampa inglese

“62 partite completate, 1 partita ancora da giocare, 192 gol segnati e quasi 2,5 milioni di spettatori agli sportelli. Il Mondiale per Club ha sollevato più domande che risposte, ma quando si tratta di identificare la migliore squadra del pianeta, non c’è dibattito. La Fifa avrebbe potuto incoronare il Psg campione del mondo dopo il terzo gol di Fabian Ruiz ieri sera, nonostante mancasse più di un’ora alla fine della partita contro il Real Madrid, nonostante domenica ci sia ancora la finale contro il Chelsea. Dall’inizio dell’anno, il Psg ha raggiunto traguardi che hanno sorpreso persino il suo allenatore, Luis Enrique, che ha vinto la prima Champions League del club in modo spettacolare e ora sembra determinato a fare lo stesso con la Coppa del Mondo per Club”.

“Questo non vuol dire che la finale di domenica sia una formalità ma il Chelsea sta ancora trovando il suo equilibrio. Mentre al Psg tutto sembra così semplice. Il modo in cui pressano gli avversari per conquistare il pallone, la loro tecnica di passaggio, le giocate con cui Dembélé e gli altri attaccanti sono così incisivi nell’ultimo terzo di campo”.

“Non contano solo i risultati, ma anche le loro prestazioni. In campo, hanno alzato l’asticella molto in alto. Quest’anno è il loro momento, una squadra giovane al top della forma, che stabilisce un livello di gioco impressionante per le altre. Anche solo misurarsi con loro occasionalmente, come tenterà di fare il Chelsea domenica, sembra difficile”.

Tutti i media inglesi danno sfavorito il Chelsea

Questo invece un estratto di quanto scritto da Il Telegraph.

“Il Psg sembra la migliore squadra del mondo dopo una prestazione spietata contro il Real Madrid. Il club francese ha devastato gran parte dell’Europa nel suo percorso in una stagione di successi senza precedenti. Solo il Chelsea si frappone al sogno dei francesi di diventare campione del mondo”.

Così The Sun.

“Il Chelsea si sta preparando per un’allettante finale di Coppa del Mondo per Club contro i campioni d’Europa in carica. Il Chelsea avrà il compito più arduo quando affronterà i parigini nella finale tutta europea di domenica”.

Non da meno il Daily Mail.

“Ce ne vuole per ridurre la squadra superstar del Real Madrid a un gruppo di dilettanti, ma il Paris Saint-Germain di Luis Enrique è semplicemente eccellente. Sono stati irresistibili come nella vittoria per 5-0 contro l’Inter in finale di Champions League. Sono i migliori d’Europa. Ora vogliono dominare il mondo. Dove Xabi Alonso ha fallito, Enzo Maresca deve cercare di avere successo. Viene da chiedersi se la sua squadra abbia scelto di trascorrere il giorno libero previsto a Manhattan in attesa di vedere cosa li aspettava. Sapevano già di essere sfavoriti, soprattutto se saranno senza Moises Caicedo a centrocampo dopo l’infortunio alla caviglia”.

Chiude il Daily Mirror.

“Il Psg smantella il Real Madrid per assicurarsi un appuntamento con il Chelsea nella finale del Mondiale per Club. Il Chelsea ha assistito dal proprio divano cosa dovranno affrontare questa domenica. Una sconfitta per la squadra di Luis Enrique sarebbe una grande sorpresa. I giganti francesi non sono solo la migliore squadra d’Europa dopo aver vinto la Champions League, ma sono anche di gran lunga la migliore squadra del mondo. Hanno offerto un’altra scintillante dimostrazione di fluidità nei passaggi, pressing e calcio ad alta intensità, persino sotto il caldo torrido di fronte a 77.542 tifosi di New York. È stato un vero piacere guardarli”.