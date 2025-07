La deriva maschilista del Chicharito Hernandez. So Foot: «Ha un pisello al posto del cervello»

Si è rincretinito il Chicharito Hernandez o, per usare il titolo che gli dedica So Foot, «Ha un pisello al posto del cervello»

L’ex attaccante messicano di Manchester United e Real Madrid una volta tornato a Guadalajara, ha preso una terribile deriva social-machista-sessista. Ha pubblicato diversi video per esprimere quel che realmente pensa delle tutto donne, colpevoli a suo dire di “sradicare la mascolinità rendendo la società ipersensibile”.

“Voi donne dovete imparare a ricevere e onorare la mascolinità “, dice dal suo divano, con le mani giunte da bravo influencer reazionario. E chiede alle suddette donne ” incarnare l’energia femminile prendendosi cura, nutrendo, accogliendo, dando vita, pulendo, sostenendo la casa, che è il luogo più prezioso per noi uomini “ .

En este perfil apoyamos a Chicharito.pic.twitter.com/o0NYGwg2Nh — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) July 25, 2025

Il 16 luglio, in un altro video, visualizzato più di 7 milioni di volte sul suo account TikTok, ha nuovamente sottolineato quella che percepisce come un’incoerenza: “Voi volete che un uomo si prenda cura di voi, ma per voi la pulizia è un’oppressione patriarcale… Interessante”.

Ora ne sta pagando le conseguenze: Puma ha preso le distanze, così come la Federazione calcistica messicana, che ha denunciato “dichiarazioni che promuovono stereotipi sessisti” e ha promesso una multa.

Poi ha provato a scusarsi: “Mi rammarico profondamente di qualsiasi confusione o disagio i miei recenti commenti possano aver causato; la mia intenzione non è mai stata quella di limitare, ferire o dividere. Sto ascoltando, riflettendo e mi impegno a esprimermi con maggiore chiarezza e sensibilità, soprattutto su temi così delicati. Credo che il cambiamento inizi da sé stessi. Coglierò questa opportunità per capire, crescere e continuare a lavorare per diventare una versione migliore di me stessa”.