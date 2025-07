La cessione di Osimhen è un colpo quasi alla Higuain, il Napoli potrebbe incassare anche 90 milioni (Gazzetta)

E’ ormai tutto fatto per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Per il Napoli è la seconda cessione più fruttuosa dopo Gonzalo Higuain alla Juventus. Gli azzurri, infatti, potrebbero incassare fino a 90 milioni in caso di rivendita.

La cessione di Osimhen è un colpo quasi alla Higuain

Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Al termine d’una serie televisiva che neanche su Netflix si sarebbero inventati, il Napoli e Victor Osimhen lasciano che comincino a scivolare i titoli di coda su una storia divenuta insostenibile. È stato bello, ma proprio ormai tanto tempo fa, quando Spalletti fece di Osimhen una devastante macchina da gol e lo rese per Napoli l’uomo dei sogni: che però, a volte, finiscono per trasformarsi in incubi, perché nell’ultimo biennio cosa non è accaduto. Però ora, afferrando le espressioni (quasi) distese, si può dire che Napoli e Osimhen hanno ultimato le pratiche di divorzio: il Galatasaray ha ceduto al forcing incontrollabile di Aurelio De Laurentiis, ha concesso la clausola e anche di più, ha garantito che pagherà 40 milioni di euro cash all’atto della separazione tra il giocatore e Adl, ne riconoscerà altri 35 tra dodici mesi esatti, verserà 5 milioni di euro nel caso in cui l’ex Sua Maestà del «Maradona» produca un certo numero di gol, garantirà un 10% in caso di futura rivendita e non avrà la possibilità di cedere il centravanti in Italia per il prossimo biennio. Un colpo, quasi alla Higuain, comunque di quelle dimensioni, perché i margini per arrivare ai novanta del Pipita ci sono, eccome.

Queste le parole di Alfredo Pedullà sul suo sito web:

“Victor Osimhen corona il suo sogno, la sua grande aspirazione era quella di giocare con il Galatasaray e pochi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi. Affare fatto. Funzionerà così: 40 milioni subito, 35 milioni entro il 2026, clausola anti-Serie A per i prossimi 24 mesi, 5 milioni di bonus e una percentuale da futura vendita del 10 per cento accordata al Napoli. Accordo definito, garanzie bancarie in arrivo, Osimhen al Galatasaray!”