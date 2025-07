Kevin De Bruyne sbarca a Napoli: è atteso in città nelle prossime ore (Repubblica)

L’avventura di Kevin De Bruyne al Napoli sta finalmente per cominciare. Il fuoriclasse belga è in procinto di sbarcare nel capoluogo partenopeo nelle prossime ore per prendere parte al ritiro di Dimaro che è alle porte. Nelle prossime ore arriverà il fatidico momento, c’è grande attesa da parte dei tifosi per accoglierlo. Da alcune indiscrezioni l’ex City dovrebbe arrivare tra domani e martedì. A seguire quanto scritto quest’oggi sull’argomento da parte di Repubblica, edizione Napoli.

Kevin De Bruyne atteso a Napoli: sta per iniziare la sua avventura

“Il Napoli comincerà giovedì il ritiro a Dimaro – Folgarida e già domani sono previste le prime visite mediche al Training Center di Castel Volturno. I campioni d’Italia raggiungeranno la città nelle prossime ore, su tutti Kevin De Bruyne. In Trentino sarà il più applaudito dei tifosi che aspettano pure Lang e Beukema. Il nuovo Napoli sta nascendo”.

Anche in Europa si parla molto del passaggio del belga in azzurro. Questo, ad esempio, quanto riportato da The Athletic appena qualche settimana fa.

«Il fascino di trasferirsi in un club così storico, dove avrebbe avuto l’opportunità di seguire le orme di Diego Maradona, sarebbe stato un fattore chiave per molti giocatori, ma per l’ultra pratico De Bruyne sono state considerazioni più tangibili a fare la differenza. Tra i fattori decisivi il fascino della Champions e la possibilità di giocare con Antonio Conte; una delle motivazioni del belga era il desiderio di dimostrare che il City aveva torto a lasciarlo andare».