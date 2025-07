Juve, Comolli ha scelto il nuovo direttore tecnico: sarà François Modesto

Nuova figura dirigenziale alla Juve. Individuato infatti il nuovo direttore tecnico, scelto da Comolli. Si tratta di François Modesto, ex Monza. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it. Juve, ecco il nuovo direttore tecnico: arriva Modesto “La Juve ha sciolto le riserve sulla prima delle due figure dirigenziali che giungono a potenziare la struttura dell’area sportiva. Il nuovo direttore tecnico è François Modesto. L’ex Monza è stato scelto dal direttore generale Damien Comolli, dopo un’attenta valutazione che negli ultimi giorni ha riguardato altri due profili, ex juventini entrambi. Javier Ribalta (che ha lavorato con Igor Tudor a Marsiglia) e Marco Ottolini (attuale uomo mercato del Genoa). Nel concreto la scelta è caduta sul primo nome che ha messo sotto la lente il neo dirigente bianconero”.

“François Modesto è ben radicato nel mercato italiano. Al Monza ha lavorato anche con il supporto dei dati e questo aspetto per Comolli è fondamentale per sviluppare al meglio il suo nuovo ciclo juventino. Classe 1978, francese originario di Bastia, conosce bene l’Italia. Anche da calciatore per aver indossato la maglia del Cagliari tra A e B a cavallo del 2000. Prima dell’esperienza al Monza si era lanciato nella carriera da dirigente all’Olympiakos in Grecia e da collaboratore sul mercato – via Nottingham Forest, in Premier League – nello stesso circuito che fa capo alla multiproprietà dell’Evangelos Marinakis”.

“Negli ultimi anni è stato accostato anche alla Roma (pare avesse fatto lui un assist a Ghisolfi, altro dirigente venuto su dalla Corsica) e al Milan, ma ora è pronto a sbarcare a Torino. Sarà il primo riferimento dirigenziale per Igor Tudor e per la squadra, già a partire dal raduno fissato al 24 luglio alla Continassa, ovviamente a riporto del direttore generale Damien Comolli. Più avanti il nuovo ds”.