Tra il Napoli e Juanlu c’è un’altra infinita trattativa col Bologna, stavolta per Zanoli

Scrive la Gazzetta. Per Zanoli il Napoli vuole il prestito con obbligo di riscatto, il Bologna con diritto. Se non parte Zanoli, non potrà arrivare Juanlu Sanchez (il Siviglia chiede 20 milioni)

Juanlu Sanchez potrebbe essere l’altro acquisto del Napoli sulla fascia, oltre a Gutierrez come ha spiegato questa mattina Moretto che agirebbe a sinistra. Per far sì che ciò avvenga e che quindi il Napoli rivoluzioni i suoi laterali per darsi pure chance di 3-5-2 all’occorrenza, serve la partenza di Zanoli. Conte voleva valutarlo in ritiro e pensare a una sua permanenza avrebbe anche aiutato per la questione liste, essendo cresciuto nel vivaio del Napoli. La Gazzetta ora racconta che se il Bologna fosse d’accordo sull’obbligo di riscatto, la trattativa si chiuderebbe in poco tempo.

Juanlu dentro, Zanoli fuori? Il mercato del Napoli si sviluppa in fascia (Gazzetta)

Scrive così la Rosea sull’affare che porterebbe a Napoli lo spagnolo:

“Manna ha aspettato la fine del primo ritiro per tirare le somme insieme al tecnico Antonio Conte. C’era da capire se, per esempio, Alessandro Zanoli che ha il pedigree del settore giovanile azzurro – e quindi non farebbe lista – poteva rimanere nel gruppo dei campioni d’Italia a dare una mano. E anche vedere se Pasquale Mazzocchi avrebbe potuto essere l’unica alternativa al capitano Di Lorenzo a destra: ma il mercato è in agguato, Pasquale ha delle offerte e oggi la conferma non può essere una certezza. E allora riecco Juanlu Sanchez, che intanto ha iniziato la stagione col Siviglia, in attesa di novità. […]

L’offerta del Napoli è ancora valida: 17 milioni bonus compresi, non i 20 chiesti dagli spagnoli ma comunque una cifra da non disprezzare […] meglio non portarsi per le lunghe situazioni comunque ben avviate, che si possono chiudere con un nuovo blitz convinto. Ed è quello che il Napoli intende fare nei prossimi giorni. […] A Siviglia, Juanlu ha stupito per la naturalezza delle sue giocate, statisticamente anche per la somiglianza con Di Lorenzo (quattro gol e altrettanti assist) e per una versatilità che l’ha caratterizzato da esterno basso ma pure alto: in una squadra con varie anime, la poliedricità diventa un fattore”

Sempre la Gazzetta sulle sue colonne analizza così la questione Zanoli:

“Dopo Ciro Immobile, Federico Bernardeschi e Tommaso Pobega, ecco la possibilità di arrivare ad Alessandro Zanoli, 24 anni, ultima stagione al Genoa, laterale di proprietà del Napoli. […] Potrebbe, però: perché all’ora di pranzo, ieri, pareva tutto fatto fino a quando è subentrata la volontà di… monetizzare da parte del Napoli. Le parti hanno valutato il da farsi: tira di qua e tira di là, ancora non si è arrivati a dama, fors’anche per le ruggini causate dall’affare non fatto per Ndoye che ha scelto la Premier.

Domanda e offerta Il laterale destro al comparto di mercato del Bologna è sempre piaciuto ma l’idea è quella di averlo secondo un prestito–anche oneroso – con diritto di riscatto […] Il Napoli, invece, si è impuntato: se lo volete davvero, beh, serve l’obbligo. E qui l’affare si è ingarbugliato […] Perché Zanoli garba da mettere in un terzetto di fascia destra che andrà a comporsi con Emil Holm e Lorenzo De Silvestri. […] Insomma, il Bologna ci ha provato e ci riproverà: il contatto c’è stato e altri ce ne saranno. Il tutto senza dimenticare l’interessamento – ormai noto – per Zortea (ha spinto, senza successo, anche la Fiorentina: il giocatore può restare a Cagliari) e Hugo Siquet, 23 anni”.