Juanlu a un passo dal Napoli: visite mediche entro 48 ore (Gazzetta)

Il Napoli è vicinissimo a chiudere per il terzino del Siviglia Juanlu Sanchez, che sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo nella prossima stagione.

Juanlu a un passo dal Napoli: visite mediche entro 48 ore

La Gazzetta dello Sport scrive:

Juanlu Sanchez è a un passo dal Napoli, stavolta per davvero. Non sono cambiate le carte in tavolo, semplicemente il Siviglia ha smesso di tirare la corda e si è messo nella posizione di accontentare giocare e club acquirente. Anche perché ha bisogno di fare cassa, anche velocemente. Ieri Juanlu non è stato convocato per l’amichevole contro il Sunderland. È la conferma che siamo ormai sul rettilineo finale di una trattativa cominciata a inizio giugno, con un blitz del ds Manna in Andalusia. Affare da circa 15 milioni per l’Under 21 spagnolo, che a Napoli avrà l’ingrato compito di essere l’alternativa a capitan Di Lorenzo.

L’accordo ormai sigillato, tanto che Juanlu è atteso in Italia tra domani e martedì, per le visite mediche e poi per raggiungere i nuovi compagni in Val di Sole. Juanlu è un terzino molto tecnico, quasi più un esterno a tutta fascia per la verità. Ma viene a Napoli per imparare e migliorare. È un classe 2003, poi, un “under”: cosa fondamentale sia per la lista Serie A sia in quella Champions.

A seguire quanto riportato dal Corriere dello Sport il 13 luglio:

“Sono ore di attese anche per il trasferimento di Juanlu Sanchez al Napoli. Il potenziale quinto colpo da regalare a Conte per Dimaro. L’accordo tra le due società è vicino. La distanza di qualche giorno fa è stata ridotta. Il Siviglia chiedeva 20 milioni, ora 17: il Napoli è fermo alla prima offerta di 12 più 2 di bonus, con possibilità di rilancio. Si discute sulla percentuale di futura rivendita per incrementare e stringersi la mano. Il giocatore ha già l’accordo con il Napoli”.