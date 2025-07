Goran Ivanisevic è sempre stato un bel tipino. Da giocatore, e poi da allenatore. Da coach ha sopportato le ire funeste di Djokovic per molto tempo (le raccontava così: “È come allenare il Real Madrid: se non vinci una o due partite, sei licenziato. Nole non è un tipo facile, mettiamola così. A volte non è facile. Ci tortura, ci strappa le unghie; molte altre cose, non posso dirvele”). Ora ha preso ad allenare Stefanos Tsitsipas. E alla rivista Clay ha detto: “Ha bisogno di sistemarsi la schiena. Fisicamente, è un disastro. Non capisco come un giocatore del suo livello possa essere in così cattive condizioni. Con questo ginocchio, sono tre volte più in forma di lui“. “Vorrebbe farlo, ma non fa nulla. Dice solo: ‘Voglio farlo, voglio farlo'”. Ha anche fatto riferimento alla sua vita “al di fuori del tennis”.

Ivanisevic sta allenando Tsitsipas alla rassegnazione, non si era mai visto (El Paìs)

Ha parlato chiarissimo, Tsitsipas ha anche apprezzato. Ma il punto non è questo, secondo El Paìs. Perché Ivanisevic è andato oltre. Al quotidiano croato Sportklub ha detto che l’obiettivo del greco sarebbe stato tra il numero 5 e il numero 10 del mondo. Perché gli altri sono troppo superiori. Il quotidiano spagnolo si chiede: davvero? “Raramente qualcuno ha verbalizzato in modo così crudo un aspetto raramente affrontato a livello d’élite: la rassegnazione. Si può gestire il proprio fisico, la propria psicologia, persino il proprio talento se si ha margine di manovra? Ma la rassegnazione? In uno sport così psicologicamente cannibale rispetto al tennis? Le dichiarazioni più esplosive su Tsitsipas possono essere sopportate se si ha un girovita in eccesso, ma allenarsi per diventare il numero 5 del mondo?”.